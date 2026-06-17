پیگیری یک مورد کودک آزاری در قروه/آموزش به مردم اثرگذار است

مجید زارعی در مصاحبه با خبرنگار کردپرس از گزارش یک مورد کودک آزاری با وضعیت حاد در قروه خبر داد و گفت که بعد از بررسی گزارش دریافتی که توسط مادربزرگ کودک آزار دیده داده شد بلافاصله مداخله لازم توسط اورژانس صورت گرفت.

او کودک آزار دیده را دختری ۱۱ ساله دانست و درباره جزییات اتفاق رخ داده بیان کرد که این کودک توسط نامادری اش هم از نظر جسمی و هم روحی مورد شدیدترین آزار و اذیت ها قرار گرفته و آثار شکنجه روی بدن کودک به وضوح دیده شد.

زارعی حتی از محرومیت تحصیلی کودک توسط نامادری اش گفت و تصریح کرد که در بررسی ها مشخص شد که نامادری سابقه کودک آزاری دارد و پرونده قضایی و حکم زندان هم داشته و با این وجود بازهم عمل خود را تکرار کرده است.

مسئول اورژانس اجتماعی قروه به نجات دختربچه با حکم قضایی اشاره کرد و یادآور شد که کودک هم اکنون با دستور قضایی به مادربزرگ اش در یکی از روستاهای قروه تا اتخاذ تصمیم نهایی واگذار شده است.

مجید زارعی در ادامه نکته قابل توجهی را عنوان کرد. او با دریافت گزارش کودک آزاری توسط مادربزرگ کودک، پی می برد که این خانم در کارگاه های آموزشی که توسط اورژانس اجتماعی در روستاها و دیگر نقاط مختلف شهرستان برگزار می شود شرکت داشته و هنگامی که دیده جان نوه اش در خطر است از طریق آموزش های داده شده با شماره ۱۲۳ تماس گرفته و خواستار نجات نوه خود می شود.

زارعی همین را نمونه بسیار خوبی در اثرگذاری آموزش به مردم دانست و تأکید کرد که هیچ چیزی مانند آموزش نمی تواند مردم را نسبت به حقوق خود و مسئولیت پذیری که باید داشته باشند آگاه کند و حضور مادربزرگ این کودک در کارگاه های آموزشی نشان می دهد که هر شخصی چقدر می تواند در ایجاد جامعه ای سالم نقش داشته باشد.

مسئول اورژانس اجتماعی قروه همچنین به همکاری خوب و اثرگذار مراجع قضایی قروه جهت پیگیری برای برخورد با عوامل کودک آزاری و دیگر آسیب های اجتماعی اشاره کرد و از مردم خواست که نسبت به وظایف اورژانس اجتماعی آگاهی خود را افزایش داده و هرگونه موارد مرتبط را به شماره ۱۲۳ اطلاع دهند.