هشدار عراقچی به آمریکا: منطقه را ترک کنید تا در امان بمانید

به گزارش کرد پرس، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در پیامی هشدارآمیز خطاب به آمریکا تأکید کرد که واشنگتن با وجود شکست های خود در میدان نبرد، تصمیم گرفته است عزم و اراده ایران را محک بزند.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح قدرتمند ایران هیچ حمله یا تهدیدی را بی پاسخ نخواهند گذاشت، اظهار کرد: «اگر می خواهید در امان باشید، منطقه ما را ترک کنید.»

عراقچی همچنین با اشاره به سابقه حضور قدرت های خارجی در منطقه افزود: «تاریخ خلیج فارس فصل های بسیاری از سرنوشت شوم و عبرت آموز مداخله گران و متجاوزان خارجی را در خود ثبت کرده است.»

وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد هرگونه تهدید یا اقدام علیه کشور با پاسخ متناسب و قاطع روبه رو خواهد شد.

در پاسخ به تجاوز ارتش تروریست آمریکا در مناطقی از جنوب ایران به بهانه واهی سقوط بالگرد خود، برخی از پایگاه های آمریکا در منطقه هدف هجوم قدرتمند ارتش قهرمان جمهوری اسلامی و دلاورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت.

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) با صدور بیانیه ای در این خصوص به آمریکا در خصوص هرگونه تعرض به خاک جمهوری اسلامی ایران هشدار داد «ارتش جنایتکار آمریکا بداند در صورت تکرار تعرض به جمهوری اسلامی ایران، حملات سهمگین و گسترده تر علیه بانک اهداف تعیین شده در منطقه انجام خواهد شد.»