سرخط خبرهای ۱۸خرداد خبرگزاری کردپرس

پنتاگون: آمریکا تماشاچی جنگ دمشق و کردها بود
گزارش بازرس کل پنتاگون نشان میدهد نیروهای آمریکایی در اوج نبرد میان ارتش سوریه و نیروهای کرد سوریه در اوایل 2026، تنها نقش میانجی برای خروج امن نیروهای کرد از حلب را ایفا کردند و از هرگونه دخالت مستقیم نظامی خودداری شد.
اهمیت گاز اقلیم کردستان برای اروپا
تحلیل میدل ایست مانیتور نشان میدهد ذخایر گاز اقلیم کردستان عراق و موقعیت جغرافیایی آن، این منطقه را به یکی از گزینههای مهم اروپا برای تنوعبخشی به منابع انرژی و کاهش وابستگی به روسیه تبدیل کرده است.
عمر اوجالان در مونپلیه: کُردها به یکی از بازیگران اصلی تحولات منطقه تبدیل شدهاند
عمر اوجالان در نشستی با حضور کُردهای فرانسه، بر نقش روزافزون کُردها در تحولات خاورمیانه تأکید کرد و گفت روندهای جدید سیاسی تنها با مشارکت گسترده جامعه و تقویت سازماندهی مردمی میتواند به نتیجه برسد.
بایک و قاراییلان: از این پس نباید هیچ نیروی کُردی علیه نیروی کُرد دیگری وارد درگیری شود
جمیل بایک و مراد قاراییلان در پیام مشترک خود به مجمع عمومی KNK تحولات جاری در خاورمیانه را همزمان باعث ایجاد فرصتها و چالشهای تازهای برای کُردها توصیف و بر ضرورت همگرایی و پیش گرفتن رویکردی مشترک در برابر تحولات منطقه تأکید کردند.
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