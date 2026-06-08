سرخط خبرهای ۱۸خرداد خبرگزاری کردپرس

پنتاگون: آمریکا تماشاچی جنگ دمشق و کردها بود

گزارش بازرس کل پنتاگون نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی در اوج نبرد میان ارتش سوریه و نیروهای کرد سوریه در اوایل 2026، تنها نقش میانجی برای خروج امن نیروهای کرد از حلب را ایفا کردند و از هرگونه دخالت مستقیم نظامی خودداری شد.

اهمیت گاز اقلیم کردستان برای اروپا

تحلیل میدل ایست مانیتور نشان می‌دهد ذخایر گاز اقلیم کردستان عراق و موقعیت جغرافیایی آن، این منطقه را به یکی از گزینه‌های مهم اروپا برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی و کاهش وابستگی به روسیه تبدیل کرده است.

عمر اوجالان در مون‌پلیه: کُردها به یکی از بازیگران اصلی تحولات منطقه تبدیل شده‌اند

عمر اوجالان در نشستی با حضور کُردهای فرانسه، بر نقش روزافزون کُردها در تحولات خاورمیانه تأکید کرد و گفت روندهای جدید سیاسی تنها با مشارکت گسترده جامعه و تقویت سازماندهی مردمی می‌تواند به نتیجه برسد.

بایک و قاراییلان: از این پس نباید هیچ نیروی کُردی علیه نیروی کُرد دیگری وارد درگیری شود

جمیل بایک و مراد قاراییلان در پیام مشترک خود به مجمع عمومی KNK تحولات جاری در خاورمیانه را همزمان باعث ایجاد فرصت‌ها و چالش‌های تازه‌ای برای کُردها توصیف و بر ضرورت همگرایی و پیش گرفتن رویکردی مشترک در برابر تحولات منطقه تأکید کردند.