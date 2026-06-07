۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۸

پروژه مهر در ۲۷۵ مدرسه غیردولتی کردستان کلید خورد

پروژه مهر در ۲۷۵ مدرسه غیردولتی کردستان کلید خورد

سرویس کردستان - رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی آموزش و پرورش کردستان از آغاز اجرای پروژه مهر در ۲۷۵ مدرسه غیردولتی استان خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت های اجرایی، آموزشی و مشارکتی برای آماده سازی مدارس و آغاز مطلوب سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به کار گرفته شده است.

به گزارش کرد پرس، یاسر علی پناه از آغاز اجرای پروژه مهر در ۲۷۵ مدرسه غیردولتی استان خبر داد و گفت: پروژه مهر به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های آموزش و پرورش در آستانه بازگشایی مدارس، با هدف ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و آماده سازی همه جانبه مدارس برای استقبال از دانش آموزان در حال اجراست.

وی با اشاره به محورهای اجرایی این طرح، افزود: سازماندهی نیروی انسانی، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه مشارکت های مردمی، تقویت ارتباط با اولیا و نظارت مستمر بر عملکرد مدارس از مهم ترین برنامه های پیش بینی شده در قالب پروژه مهر است.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر نقش مدارس غیردولتی در ارتقای کیفیت آموزشی استان، اظهار کرد: مدیران و مؤسسان مدارس غیردولتی برنامه ریزی های لازم را برای ایجاد محیطی ایمن، بانشاط و استاندارد انجام داده اند تا دانش آموزان از نخستین روز مهرماه در شرایط مطلوب آموزشی حضور یابند.

علی پناه درباره شهریه مدارس نیز بیان کرد: فرآیند تعیین شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ پس از پایان مرحله خوداظهاری مؤسسان، وارد مرحله ارزیابی شهرستان ها می شود و پس از بررسی در کمیته استانی و سازمان مدارس غیردولتی، شهریه نهایی از طریق سامانه رسمی ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: تا زمان اعلام رسمی شهریه های مصوب، مدارس تنها مجاز به عقد قرارداد علی الحساب بر مبنای شهریه سال گذشته هستند و پس از ابلاغ نرخ های جدید، مابه التفاوت دریافت خواهد شد.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی آموزش و پرورش کردستان همچنین از خانواده ها خواست پیش از ثبت نام، اطلاعات لازم درباره امکانات، تجهیزات و خدمات آموزشی مدارس را بررسی کنند و یادآور شد: براساس ضوابط موجود، در صورت انصراف از ثبت نام پیش از آغاز سال تحصیلی، پنج درصد شهریه، پس از شروع سال تحصیلی ۵۰ درصد شهریه و با آغاز امتحانات نوبت اول، کل شهریه باید پرداخت شود.

علی پناه گفت: نظارت بر اجرای پروژه مهر، بررسی شهریه ها، رسیدگی به شکایات احتمالی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی از مهم ترین مأموریت های کارگروه های تخصصی در سال تحصیلی جدید خواهد بود.

کد مطلب 2796098

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