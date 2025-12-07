روایت مظلوم کوبانی از واقعیت های جدید در سوریه

به گزارش کردپرس، مظلوم کوبانی (عبدی) در گفتوگویی با کانتا احمد پزشک، پژوهشگر ارشد «Independent Women’s Forum» و عضو مادامالعمر «شورای روابط خارجی آمریکا، پرده از واقعیتهایی برداشت که کمتر در رسانههای بینالمللی بازتاب یافتهاند؛ واقعیتهایی که آینده شمالشرق سوریه و شاید آینده کل سوریه را تحتتأثیر قرار خواهد داد.
مظلوم عبدی –فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) – در یک اتاق ساده اما پرهیجان در شمالشرق سوریه، وارد بحث شد. فضای جلسه آرام بود اما وزن حرفها سنگین؛ یک افسر SDF سخنان او را از عربی به انگلیسی بیکموکاست ترجمه میکرد و تکتک کلمات را با دقت مینوشت. یک افسر زن یادداشتهای عربی را پیدرپی ثبت میکرد و من نیز، همراه با آنها، در سکوت و با سرعت دست به قلم بودم.
عبدی بدون مقدمه به سراغ مهمترین موضوع یعنی فروکشکردن حمایت آمریکا در دوره ترامپ و تأثیر آن بر مدیریت خطرناکترین کمپ داعش در جهان رفت.
کمپ الهول؛ بحران خاموش شمالشرق سوریه
مظلوم کوبانی گفت: «از زمانی که رئیسجمهور ترامپ کمکهای USAID را کاهش داد یا قطع کرد، ما نیروی انسانی و پشتیبانی بسیار کمتری برای اداره کمپ الهول داریم.»
الهول، پرجمعیتترین و خطرناکترین کمپ مرتبط با داعش، هنوز هزاران زن، کودک و وابستگان داعش را در خود جای داده است؛ فضایی که سالهاست تهدیدی دائمی برای امنیت منطقه محسوب میشود.عبدی افزود: «کمکها کمتر شده و نیروهای امنیتی کاهش یافتهاند. حالا SDF باید از بودجه خودش هزینه کند تا کمپ را امن نگه دارد. NGOها کمتر شدهاند و مجبوریم امنیت و پشتیبانی را با منابعی تأمین کنیم که خودمان هم برای دفاع از مناطقمان به آن نیاز داریم». با وجود این فشارها، فرمانده SDF میگوید که همچنان از حمایت نچیروان بارزانی در اقلیم کردستان عراق سپاسگزار است. او گفت :«قدردانیم، اما قطعاً جا برای کمک بیشتر وجود دارد.»
سوریه در آستانه مرحلهای تازه
عبدی در ادامه به مسئلهای کلیدی دیگر یعنی تمرکززدایی در سوریه جدیداشاره کرد. او گفت: «ما در یک نقطه عطف بسیار مهم هستیم. سوریه وارد مرحله جدیدی از روابط با غرب شده است.» اما این تغییرات سیاسی در سطح بینالمللی چیزی از واقعیتهای سخت میدانی کم نمیکند. در واقع تهدید داعش همچنان زنده و فعال است. فرمانده SDF توضیح داد: نپیش از ورود ائتلاف جهانی، ما بهتنهایی مقابل داعش ایستادیم. امروز هنوز هستههای خفته داعش فعالاند و ما همچنان در رقه، دیرالزور و مناطق دیگر نیرو از دست میدهیم.»
او سپس عددی را بیان کرد که بزرگی مسئولیت SDF را روشنتر میکند: «بیش از ۲۶ مرکز بازداشت و سه زندان بزرگ که جمعاً حدود ۱۰ هزار زندانی مرد داعشی را در خود جای دادهاند. ژنرال مظلوم کوبانی با تأکید این جمله را گف: «اینها افراد بسیار خطرناکی هستند.»
آمریکا در کنار کردهاست اما کافی نیست
عبدی از همکاری نزدیک با ارتش آمریکا تمجید کرد، اما بلافاصله روی خلأ مهمی دست گذاشت: «ارتش آمریکا تلاش میکند روی مبارزه با داعش متمرکز بماند، اما به حمایت سیاسی بیشتری در کنگره نیاز دارد. این حمایت حیاتی است.» او سپس با صراحتی غیرمعمول درباره رویکرد ترامپ گفت: «رئیسجمهور ترامپ میخواهد سوریه را دوباره قوی کند. برای این کار باید از SDF حمایت کند. SDF باید بخشی از ائتلاف جهانی ضد داعش و بخشی از دولت جدید سوریه باشد.»
توافق ۱۰ مارس؛ مسیر ادغام در ساختار دولت جدید
عبدی به توافق مهمی اشاره کرد که در شمالشرق سوریه به «توافق ۱۰ مارس» معروف است. به گفته او، «این توافق میان دولت انتقالی و SDF برای ادغام ساختارهای نظامی و غیرنظامی و تضمین آتشبس جامع است.» او گفت با تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، و نیز با فرماندهان ارتش آمریکا و نیروهای امنیتی محلی درباره چگونگی ادغام SDF در وزارت دفاع، ارتش ملی و وزارت کشور سوریه گفتوگو کرده است. اما SDF ساختاری بزرگ و پیچیده دارد: او در این باره گفت: «ما ۱۰۰ هزار نیرو داریم؛ ۷۰ هزار جنگجو و ۳۰ هزار نیروی امنیتی و پلیس. آنها خط مقدم دفاع از مناطق خود هستند.» طبق توافق اولیه، SDF قرار است سه لشکر و دو یگان ویژه را حفظ کند؛ یکی مسئول امنیت مرزها و دیگری یگان زنان. عبدی تأکید کرد: «آمریکا اکنون میفهمد که حفظ این ساختار برای ما ضروری است. یکپارچگیمان نباید از بین برود.»
نگرانی از سیاستهای احمد الشرع
بحث به دولت انتقالی سوریه رسید. عبدی بهوضوح نگران بود زیرا گفت: «حمایت آمریکا نباید بدون شرط باشد. اکنون هیچ شرط مشخصی برای احمد الشرع وجود ندارد.» او یادآوری کرد که الشرع سابقه فرماندهی در هیئت تحریرالشام را داشته است: عبدی که به او مظلوم کوبانی هم گفته می شود، گفت: «ما او را میشناسیم. اینجا که الآن نشستهاید، ده سال پیش تحت کنترل HTS بود.» فرمانده SDF با اشاره به قتلعامهای اخیر علیه علویان و دروزیها هشدار داد: «ویدیوها منتشر شد و پیام روشن بود: ‘نوبت کردهاست.’»
SDF؛ ائتلافی که بر تنوع تکیه دارد
در مقابل، عبدی با افتخار از ساختار چندقومیتی SDF یاد میکند «ما ائتلافی از کردها، اعراب سکولار، مسیحیان و گروههای مختلف هستیم. به همین دلیل اختلافات داخلی ما کمتر است.» اما ادغام در ساختار جدید سوریه بدون چالش نیست. یکی از بزرگترین چالشها، یگان زنان است. مظلوم کوبانی یادآوری کرد: «آنها اصلاً یگان زنانه ندارند. و ما نمیتوانیم زنان رزمندهمان را از نیروها جدا کنیم.»
سال ۲۰۲۶؛ سالی تعیینکننده برای آینده سوریه
عبدی درباره آینده احمد الشرع، گفت: «نمیدانیم قویتر میشود یا ضعیفتر؛ این کاملاً به خودش بستگی دارد. اگر منطقی باشد و نیازهای مردم سوریه را بشناسد، میتواند موفق شود. سال ۲۰۲۶ سالی تعیینکننده خواهد بود.» او توضیح داد که علویان، دروزیها و اعراب سکولار از SDF حمایت میکنند و افراطگرایی ذات جامعه سوریه نبوده، بلکه محصول جنگ است.
اما پایان صحبتهای ژنرال عبدی یک پیام سیاسی روشن داشت: «آمریکا باید نقشی متعادلتر ایفا کند. هیچ جایگزینی برای SDF وجود ندارد. ما نیازمند تغییرات واقعی از سوی الشرع هستیم، نه فقط وعدهها.»
