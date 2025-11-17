۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۸

کلاهبردار سایت دیوار با شگرد تعویض کارت بانکی دستگیر شد

سرویس کردستان - رئیس پلیس فتا استان کردستان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان در سایت دیوار و با شگرد تعویض کارت بانکی در کنار دستگاه های خودپرداز، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب افراد و کلاهبرداری از طریق فضای مجازی می کرد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ فیض الله منصوری در تشریح جزئیات این پرونده به خبرنگاران، گفت: یکی از شهروندان با مراجعه به مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا اعلام کرد که فردی از طریق سایت دیوار برای خرید یک دستگاه موتورسیکلت با وی تماس گرفته و پس از توافق اولیه، مبلغی را به حساب او واریز کرده است، اما ساعاتی بعد حساب بانکی اش مسدود شده و در پیگیری های انجام شده مشخص شد که وجه واریزی از حسابی سرقتی منتقل شده و موضوع کلاهبرداری بوده است.

وی افزود: با توجه به اظهارات شاکی و بررسی پرینت حساب بانکی وی، صحت گفته های نامبرده برای پلیس فتا محرز و پرونده در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا استان کردستان اظهار کرد: پس از هماهنگی با مقام قضایی و اخذ دستورات لازم، مأموران با همکاری شاکی و انجام اقدامات فنی و تخصصی، فرد مظنون را در یک عملیات غافلگیرانه و طی قرار صوری دستگیر کردند.

سرهنگ منصوری ادامه داد: در بازرسی بدنی از متهم، یک دستگاه تلفن همراه و چندین کارت بانکی متعلق به وی و همچنین دو کارت بانکی متعلق به سایر افراد کشف شد.

وی یادآور شد: متهم در تحقیقات کلاهبردار سایت دیوار با شگرد تعویض کارت بانکی در استان توسط پلیس فتا دستگیر شد.

