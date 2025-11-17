بیمه بیکاری ۱۵۴۶ نفر از ابتدای سال در در کردستان برقرار شد

به گزارش کرد پرس، برهان صلواتی در گفت و گو با رسانه ها، گفت: این حمایت، ضمن کاهش فشار اقتصادی بر خانواده ها، در تثبیت بازار کار و جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی نقش مؤثر دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان به ۳ هزار و ۱۸۰ نفر رسیده است که ۲۵ درصد آنان را زنان و ۷۵ درصد را مردان تشکیل می دهند، افزود: از ابتدای سال تاکنون ۴۸۴ نفر از مقرری بگیران به اشتغال مجدد بازگشته و ۲۱۰ نفر نیز برای گذراندن دوره های آموزشی مهارتی به سازمان آموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با تأکید بر اینکه بیمه بیکاری پشتوانه ای اقتصادی برای کارگران در دوران بیکاری محسوب می شود، اظهار کرد: این حمایت موجب می شود فرد تا زمان یافتن شغل جدید از حداقل امکانات مالی برخوردار باشد و از فشارهای شدید اقتصادی در امان بماند.

صلواتی بیکاری ناگهانی را یکی از مهم ترین بحران هایی دانست که می تواند زندگی کارگران را تحت تأثیر قرار دهد و ادامه داد: بیمه بیکاری علاوه بر کمک مالی، نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار کار، کاهش نوسانات اجتماعی، جلوگیری از گسترش اشتغال غیررسمی و پیشگیری از مهاجرت ناخواسته نیروی کار دارد.

وی با اشاره به ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، یادآور شد: داشتن حداقل ۶ ماه سابقه بیمه شرط اساسی برای دریافت مقرری است و همچنین بیمه شدگان باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از زمان بیکاری به اداره کار محل سکونت مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند؛ این مهلت در صورت وجود عذر موجه تا ۳ ماه قابل تمدید است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه مدت زمان دریافت مقرری برای بیمه شدگان مجرد حداکثر ۳۶ ماه و برای افراد متأهل ۵۰ ماه تعیین شده است، بیان کرد: در شرایط خاص از جمله سیل، زلزله، جنگ و سایر حوادث قهری، شرط حداقل سابقه ۶ ماهه نیز حذف می شود و کارگران آسیب دیده می توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

صلواتی با اشاره به اینکه تقویت سازوکارهای بیمه بیکاری ضمن کاهش فشار معیشتی بر خانواده ها، نقش تعیین کننده ای در جلوگیری از گسترش اشتغال غیررسمی دارد، گفت: آگاهی بیمه شدگان از مقررات و ثبت به موقع درخواست ها نخستین گام در صیانت از حقوق آنان در مواجهه با بیکاری ناگهانی است.