به‌گزارش کردپرس، داریوش فرمانی گفت: پانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی ایران با حضور ۲۴۴ هنرمند از ۳۰ استان کشور در شهر کرمانشاه برگزار شد و در پایان، مجموع فروش محصولات صنایع‌دستی این رویداد ۶ میلیارد و ۹۴۳ میلیون تومان رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: در این نمایشگاه که با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، معرفی ظرفیت‌های ملی صنایع‌دستی و توسعه بازار فروش این محصولات برپا شد، صندوق کار آفرینی امید نیز ۳ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان تسهیلات خرید به ۱۰۳ نفر بازدیدکنندگان پرداخت کردند تا زمینه رونق خرید آثار هنری و دستی بیش از پیش فراهم شود.

او با اشاره به استقبال کم‌نظیر مردم کرمانشاه از میزبانی نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور، گفت: رشته‌های زیورآلات سنتی، تراش سنگ‌های قیمتی، چرم، سفال و سرامیک، گیوه، صنایع چوب و بافت‌های داری و غیرداری از جمله پرفروش‌ترین و پرمخاطب‌ترین بخش‌های نمایشگاه بودند.

فرمانی تصریح کرد: نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه در پنج روز برگزاری خود، با حضور پرشور مردم، گردشگران و فعالان فرهنگی همراه بود و فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان استان‌های مختلف و تبادل تجربیات میان هنرمندان صنایع‌دستی فراهم آورد.