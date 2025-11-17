۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۲

فروش ۷ میلیارد تومانی صنایع‌دستی در نمایشگاه کرمانشاه

سرویس کرمانشاه _ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه گفت: پانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کشور در کرمانشاه با استقبال چشمگیر مردم و هنرمندان سراسر ایران، به فروش نزدیک به ۷ میلیارد تومانی محصولات صنایع‌دستی و پرداخت ۳ میلیارد تومانی تسهیلات خرید صنایع‌دستی به بازدیدکنندگان منجر شد.

به‌گزارش کردپرس، داریوش فرمانی گفت: پانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی ایران با حضور ۲۴۴ هنرمند از  ۳۰ استان کشور در شهر کرمانشاه برگزار شد و در پایان، مجموع فروش محصولات صنایع‌دستی این رویداد ۶ میلیارد و ۹۴۳ میلیون تومان رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: در این نمایشگاه که با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، معرفی ظرفیت‌های ملی صنایع‌دستی و توسعه بازار فروش این محصولات برپا شد، صندوق کار آفرینی امید نیز ۳ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان تسهیلات خرید به ۱۰۳ نفر بازدیدکنندگان پرداخت کردند تا زمینه رونق خرید آثار هنری و دستی بیش از پیش فراهم شود.

 او با اشاره به استقبال کم‌نظیر مردم کرمانشاه از میزبانی نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور، گفت: رشته‌های زیورآلات سنتی، تراش سنگ‌های قیمتی، چرم، سفال و سرامیک، گیوه، صنایع چوب و بافت‌های داری و غیرداری از جمله پرفروش‌ترین و پرمخاطب‌ترین بخش‌های نمایشگاه بودند.

فرمانی تصریح کرد: نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه در پنج روز برگزاری خود، با حضور پرشور مردم، گردشگران و فعالان فرهنگی همراه بود و فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان استان‌های مختلف و تبادل تجربیات میان هنرمندان صنایع‌دستی فراهم آورد.

