به گزارش کردپرس؛ استاندار کرمانشاه با نشستن کنار دانشجویان و صرف ناهار در کنار آنان، دغدغهها، گلایهها و پیشنهادهای صنفی دانشجویان را شنید.
حبیبی در این بازدید گفت: «توجه به رفاه، سلامت و آرامش دانشجویان، سرمایهگذاری واقعی برای آینده نظام سلامت استان است. کیفیت خدمات باید مستمر، پایدار و قابل ارزیابی باشد.»
دانشجویان نیز مجموعهای از مسائل، مشکلات و مطالبههای خود را مطرح کردند. استاندار بلافاصله دستور پیگیری فوری، رفع نواقص، نظارت مداوم و ارائه گزارش دقیق اجرایی را به مدیران دانشگاه صادر کرد.
