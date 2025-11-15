به گزارش کردپرس؛ استاندار کرمانشاه با نشستن کنار دانشجویان و صرف ناهار در کنار آنان، دغدغه‌ها، گلایه‌ها و پیشنهادهای صنفی دانشجویان را شنید.

حبیبی در این بازدید گفت: «توجه به رفاه، سلامت و آرامش دانشجویان، سرمایه‌گذاری واقعی برای آینده نظام سلامت استان است. کیفیت خدمات باید مستمر، پایدار و قابل ارزیابی باشد.»

دانشجویان نیز مجموعه‌ای از مسائل، مشکلات و مطالبه‌های خود را مطرح کردند. استاندار بلافاصله دستور پیگیری فوری، رفع نواقص، نظارت مداوم و ارائه گزارش دقیق اجرایی را به مدیران دانشگاه صادر کرد.