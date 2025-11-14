به گزارش کردپرس، گزارش تازه مؤسسه «سیریا ریپورت» تصویری کم‌سابقه از وضعیت اقتصادی «اداره خودگردان شمال‌ و شرق سوریه» ارائه می‌دهد؛ منطقه‌ای تحت کنترل کردها که با اتکا به منابع محدود و کاهش کمک‌های خارجی، در تلاش است ساختار اداری و امنیتی خود را سرپا نگه دارد.

بر اساس این گزارش، حدود ۲۲۰ هزار کارمند دولتی در مناطق تحت کنترل اداره خودگردان کردهای سوریه مشغول به کارند؛ رقم بزرگی که بار مالی سنگینی بر دوش بودجه محلی گذاشته است. هزینه پرداخت حقوق این کارکنان نزدیک به ۵۰ میلیون دلار در ماه برآورد می‌شود، در حالی که میانگین حقوق ماهانه تنها ۲۲۰ دلار است.

در بخش امنیتی نیز وضعیت بهتر نیست. نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) که ستون امنیتی اداره خودگردان را تشکیل می‌دهند، با کاهش محسوس کمک‌های خارجی مواجه شده‌اند؛ چنان‌که کشورهای خارجی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد حقوق نیروهای SDF را پرداخت می‌کنند. بیشتر بودجه این نیروها صرف پرداخت حقوق و حمایت از کالاهای اساسی مانند انرژی، نان و دارو می‌شود.

از نظر درآمدی نیز تحولات اخیر نشان‌دهنده شکنندگی اقتصاد منطقه است. نفت همچنان ستون اصلی بودجه اداره‌ی خودگردان به شمار می‌رود و ۷۵ تا ۷۷ درصد درآمدها را تشکیل می‌دهد؛ هرچند این رقم نسبت به سال ۲۰۲۰ که ۹۷ درصد بودجه از محل نفت تأمین می‌شد، کاهش یافته است. دیگر منابع درآمدی عبارتند از عوارض گمرکی و مالیات بر شرکت‌ها و افراد حقیقی که سهمی رو به افزایش اما همچنان محدود دارند.

گزارش «سیریا ریپورت» در نهایت نشان می‌دهد که اداره خودگردان در شرایطی با فشارهای اقتصادی روزافزون روبه‌روست که هزینه‌های اداری و امنیتی رو به افزایش است، درآمدهای نفتی کاهش یافته، و کمک‌های خارجی نیز در پایین‌ترین سطح قرار دارد. این روند می‌تواند در بلندمدت توان حکومت‌داری و ارائه خدمات عمومی در شمال‌شرق سوریه را با چالش‌های جدی مواجه کند