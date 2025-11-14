بازرسی زمانی اثر دارد که به رشد سیستم منجر شود

به گزارش کرد پرس، حیدری در این نشست با اشاره به ضرورت نگاه تحولگرایانه در فعالیتهای نظارتی، گفت: بازرسی تنها ابزار کنترل تخلفات نیست؛ راهبردی برای پیشگیری، اصلاح و ارتقای نظام اداری است. اگر نتیجه بازرسیها به رشد سیستم منجر نشود، مسیر را اشتباه رفتهایم.
وی با بیان اینکه نظارت در اصل ۸ قانون اساسی امری همگانی و برگرفته از اصل امر به معروف و نهی از منکر است، اظهار کرد: اجرای وظایف نظارتی علاوه بر آثار دنیوی، پیامدهای معنوی و اخلاقی نیز دارد.
معاون نظارت و بازرسی، ابعاد مختلف بروز فساد در نظام اداری را تشریح کرد و افزود: فساد میتواند در سه حوزه رفتار، ساختار و فرآیند شکل بگیرد. برای مبارزه واقعی با فساد باید علاوه بر خطاهای فردی، بسترها و ساختارهای فسادزا نیز شناسایی و اصلاح شوند.
حیدری در ادامه با اشاره به اهمیت نظارتهای درونی و بیرونی، ادامه داد: نظارتهای درونسازمانی مانند ذیحسابی و حراست و نظارتهای برونسازمانی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مکمل یکدیگرند. نگاه ما در سازمان بازرسی، تقویت بازرسیهای داخلی برای تحقق اصل پیشگیری است.
وی همچنین چهار عنصر کلیدی در گزارشدهی حرفهای بازرسان را برشمرد و یادآور شد: هر بازرس باید نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت را دقیق و مستند ارزیابی کرده و گزارشهایی متقن برای مقامات تصمیمگیر ارائه دهد.
معاون نظارت و بازرسی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق حرفهای، به نقش شناسایی تعارض منافع، آموزش مدیران و نگاه مسئلهمحور در ارتقای کیفیت رسیدگی به شکایات اشاره کرد.
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود نقش آموزشوپرورش را در سلامت جامعه برجسته دانست و گفت: مدرسه خانه دوم فرزندان ماست. باید محیطی امن و سالم برای رشد آنان فراهم شود. بیتوجهی به آسیبهای شناساییشده اعتماد عمومی را کاهش میدهد و انگیزه کارکنان صالح را تضعیف میکند.
نظر شما