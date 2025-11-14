اصلاح و بهینه سازی شبکه برق بازارچه مرزی چیلات

به گزارش خبرگزاری کردپرس، ولی الله ناصری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام با اعلام این خبر اظهار داشت: این مانور با هدف اصلی تضمین تأمین برق پایدار و مطمئن برای بازارچه مرزی چیلات به عنوان یک پروژه بین‌المللی که نقش کلیدی در شکوفایی اقتصادی منطقه ایفا خواهد کرد، اجرایی شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت راهبردی بازارچه مرزی چیلات در توسعه مرز تجاری و رونق اقتصادی، این مانور در مسیر حیاتی از منطقه شکرآب تا جاده بازارچه چیلات با مشارکت ۷۲ نفر از نیروهای متخصص در قالب ۱۴ اکیپ عملیاتی و نظارتی به انجام رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایلام خاطرنشان کرد: در این مانور جهادی، از ۱۸ دستگاه خودروی سبک و سنگین عملیاتی برای بهینه سازی شبکه استفاده شد تا پایداری و قابلیت اطمینان شبکه برق این منطقه استراتژیک به طور کامل تضمین گردد.

ناصری در پایان تأکید کرد: تأمین برق پایدار برای بازارچه مرزی چیلات به عنوان یک مرکز تجاری بین‌المللی، نه تنها در توسعه اقتصادی منطقه نقش آفرینی خواهد کرد، بلکه موجب تقویت مبادلات مرزی و رونق کسب و کار در نوار مرزی خواهد شد.