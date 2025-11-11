هر سال که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، یک سؤال تکراری در ذهن مدیران، صاحبان کسب‌وکار و حتی افراد عادی شکل می‌گیرد:

«برای سال جدید چه هدیه‌ای بدهم که هم کاربردی باشد، هم شیک، هم یادآور برند من؟»

در میان ده‌ها گزینه هدیه تبلیغاتی، سررسید 1405 هنوز هم یکی از مطمئن‌ترین و اثرگذارترین انتخاب‌هاست؛ چون بر خلاف بسیاری از هدایای پرزرق‌وبرق اما کم‌استفاده، یک سال کامل روی میز و در کیف مخاطب شما زندگی می‌کند.

از طرف دیگر، تنوع مدل‌ها، جنس‌ها، قطع‌ها و قیمت‌ها آن‌قدر زیاد شده که اگر بدون شناخت وارد بازار سررسید شوید، احتمالاً یا بودجه‌تان هدر می‌رود یا هدیه‌ای می‌خرید که در حد اعتبار برند شما نیست.

در این ریپورتاژ، یک راهنمای کامل و عملی برای انتخاب و خرید سررسید ۱۴۰۵ تبلیغاتی می‌خوانید؛ طوری که در پایان بتوانید با اطمینان تصمیم بگیرید:

چه نوع سررسیدی مناسب شماست؟

چه ویژگی‌هایی واقعاً مهم است و کدام‌ها فقط ظاهرسازی‌اند؟

چگونه از یک تولیدکننده معتبر مثل پارسیانوین استفاده کنید تا دردسر انتخاب، چاپ و تحویل را به حداقل برسانید و در عوض بیشترین اثر را روی مخاطبان‌تان بگذارید.

چرا سررسید 1405 هنوز هم یکی از مؤثرترین هدایای تبلیغاتی است؟

شاید این سؤال برای شما هم پیش آمده باشد: «وقتی همه چیز دیجیتال شده، چرا هنوز سررسید و سالنامه تا این حد محبوب است؟»

دلایلش ساده اما بسیار مهم است:

۱. همراهِ دائمی در طول سال

برخلاف بسیاری از هدایا که پس از چند روز استفاده یا کنار گذاشته می‌شوند، سررسید 1405 یک سال کامل کنار مخاطب شماست؛

روی میز کار

داخل کیف

در جلسات، قرارها، برنامه‌ریزی‌ها

هر بار که مخاطب روزش را چک می‌کند یا یادداشتی می‌نویسد، لوگو و نام برند شما در معرض دید اوست.

۲. ابزار برنامه‌ریزی، نه فقط یک هدیه

سررسید، فقط کاغذ و جلد نیست؛

برای بسیاری از مدیران، کارمندان، دانشجویان و حتی افراد عادی، سررسید ابزار مدیریت زمان و نظم شخصی است.

هدیه‌ای که به مخاطب کمک کند برنامه‌ریزی بهتری داشته باشد، ناخودآگاه در ذهن او به‌عنوان یک برند حامی رشد و نظم ثبت می‌شود.

۳. حس لمس و ارتباط واقعی

در دنیای شلوغ نوتیفیکیشن‌ها و اپلیکیشن‌ها، هنوز هم نوشتن با خودکار روی کاغذ لذت خاص خودش را دارد. انتخاب یک سررسید ۱۴۰۵ با جلد خوش‌دست، کاغذ مناسب و طراحی تمیز، این حس خوشایند را دوچندان می‌کند.

۴. پرستیژ و اعتبار برند

وقتی یک سررسید باکیفیت به دست مخاطب می‌رسد، او فقط یک سالنامه دریافت نکرده؛

در واقع، یک برداشت ذهنی از سطح برند شما می‌سازد:

جلد شیک = برند حرفه‌ای

کاغذ مرغوب = توجه به کیفیت

طراحی مرتب = نظم و دقت در کار

و برعکس؛ یک سررسید بی‌کیفیت می‌تواند به‌راحتی به اعتبار برند شما ضربه بزند.

پیش از سفارش سررسید 1405 به این چند سؤال مهم جواب بدهید

قبل از اینکه سراغ مدل‌ها و قیمت‌ها بروید، بهتر است چند سؤال کلیدی را برای خودتان روشن کنید. پاسخ به این سؤال‌ها کمک می‌کند انتخاب شما هم هوشمندانه‌تر باشد، هم سازگارتر با هویت برند.

۱. مخاطب اصلی این سررسیدها چه کسانی هستند؟

مدیران و تصمیم‌گیران سازمان‌ها؟

کارمندان و پرسنل داخلی؟

مشتریان کلیدی و VIP؟

عامه مردم و مخاطبان گسترده؟

اگر مخاطب شما مدیران و افراد VIP هستند، بهتر است به سمت سررسیدهای مدیریتی، جلد چرم، دوخت تمیز و جعبه شیک بروید.

اگر جامعه مخاطب شما گسترده‌تر است، می‌توانید از مدل‌های اقتصادی‌تر اما همچنان با طراحی حرفه‌ای استفاده کنید.

۲. می‌خواهید برند شما چه حسی را منتقل کند؟

جدی و رسمی

صمیمی و مینیمال

خلاق و متفاوت

انتخاب رنگ جلد، نوع طراحی صفحات، نوع فونت و حتی بسته‌بندی باید در راستای شخصیت برند شما باشد.

برای مثال:

برندهای مالی و حقوقی معمولاً از رنگ‌های رسمی‌تر مثل سرمه‌ای، مشکی و قهوه‌ای استفاده می‌کنند.

برندهای جوان و خلاق می‌توانند از رنگ‌های خاص‌تر و طراحی‌های مدرن بهره ببرند.

۳. بودجه تقریبی شما برای سررسید 1405 چقدر است؟

بودجه، تعیین‌کننده است، اما نباید تنها عامل تصمیم باشد.

در مجموعه‌ای مانند پارسیانوین، سررسیدهای ۱۴۰۵ در مدل‌ها و رنج‌های قیمتی متنوعی ارائه می‌شوند؛ از مدل‌های اقتصادی تا مدل‌های مدیریتی و خاص.

چیزی که مهم است این است که:

بودجه را مشخص کنید و سپس بهترین انتخاب را در همان بازه انجام دهید، نه اینکه صرفاً ارزان‌ترین گزینه را انتخاب کنید.

۴. تیراژ مورد نیاز شما چقدر است؟

۵۰ عدد برای مدیران کلیدی

۳۰۰–۵۰۰ عدد برای مشتریان اصلی

۱۰۰۰ عدد برای کمپین گسترده‌تر

هر تیراژ، روی قیمت نهایی، روش چاپ و زمان تحویل اثر دارد. برای تیراژهای بالاتر، برنامه‌ریزی زمانی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

آشنایی با انواع سررسید 1405؛ کدام برای شما مناسب‌تر است؟

در بازار امسال، انواع مختلفی از سررسید ۱۴۰۵ تبلیغاتی تولید می‌شود. در وب‌سایت پارسیانوین هم می‌توانید مدل‌های متنوعی مانند سررسید سها، سوگل، پاشا، پرنیان، پروا، دلوان، نیاز، نورا، نوا، نیلا، نارین و… را در قطع‌های مختلف ببینید که هرکدام برای سلیقه و بودجه خاصی طراحی شده‌اند.

این تنوع را می‌توان در چند دسته کلی معرفی کرد:

۱. سررسید وزیری ۱۴۰۵

سررسید وزیری، یکی از کلاسیک‌ترین و محبوب‌ترین قطع‌هاست:

ابعاد نسبتاً بزرگ

فضای زیاد برای نوشتن

مناسب مدیران، کارمندان اداری و کسانی که یادداشت‌نویسی مفصل دارند

اگر برند شما رسمی است و مخاطبان‌تان اغلب در محیط‌های اداری فعالیت می‌کنند، سررسید وزیری 1405 انتخابی بسیار مناسب و حرفه‌ای است.

۲. سررسید اروپایی (بزرگ و کوچک)

سررسید اروپایی به دلیل ابعاد جمع‌وجورتر و ظاهر مدرن‌تر، در سال‌های اخیر محبوبیت بالایی پیدا کرده است. در دسته سررسیدهای پارسیانوین، مدل‌هایی مثل سررسید سها و سوگل (اروپایی بزرگ) نمونه‌هایی از این سبک هستند.

مزایای سررسید اروپایی ۱۴۰۵:

حمل آسان در کیف

ظاهر شکیل و به‌روز

مناسب برای استارتاپ‌ها، شرکت‌های مدرن، آژانس‌های خلاق

۳. سررسید روزشمار، دو روزشمار و ماه‌شمار

نوع صفحه‌بندی سررسید، کاملاً به سبک استفاده مخاطب بستگی دارد:

سررسید روزشمار ۱۴۰۵ هر روز در یک صفحه مناسب مدیران پرترافیک، واحدهای فروش، مدیر پروژه‌ها و افرادی که زیاد یادداشت می‌کنند

سررسید دو روزشمار ۱۴۰۵ هر دو روز در یک صفحه متعادل بین فضای نوشتن و حجم سررسید برای مخاطبانی که یادداشت متوسطی دارند

سررسید ماه‌شمار ۱۴۰۵ روزهای ماه در یک یا چند صفحه خلاصه مناسب برای سازمان‌هایی که سررسید را بیشتر به‌عنوان یک تقویم و یادآور کلی می‌خواهند، نه دفتر برنامه‌ریزی مفصل



در بخش سررسیدهای پارسیانوین، مدل‌هایی مانند سررسید دو روزشمار پاشا، پرنیان، پروا و سررسید ماه‌شمار دلوان و دوریس، نمونه‌هایی از این تنوع هستند.

۴. سررسید مدیریتی و لاکچری

اگر مشتریان اصلی شما مدیران ارشد، سهام‌داران، شرکای استراتژیک یا مشتریان خاص هستند، سررسیدهای مدیریتی با:

جلد چرم یا ترمو

دوخت ظریف

لبه رنگی

جعبه اختصاصی

می‌تواند بهترین انتخاب باشد.

این مدل‌ها بودجه بیشتری نیاز دارند، اما جایگاه برند شما را در ذهن مخاطب بالا می‌برند و برای مخاطبان VIP کاملاً توجیه‌پذیرند.

ویژگی‌های یک سررسید ۱۴۰۵ حرفه‌ای و ماندگار

فارغ از نوع قطع و سبک، یک سررسید خوب چند ویژگی کلیدی دارد که نباید از آن‌ها غافل شوید:

۱. کیفیت کاغذ

کاغذ نامرغوب:

جوهر را پخش می‌کند

پشت‌زدگی دارد (نوشته صفحه قبل از پشت دیده می‌شود)

زود چرک و بد شکل می‌شود

در مقابل، کاغذ باکیفیت:

نوشتن را لذت‌بخش می‌کند

ماندگاری سررسید را بالا می‌برد

به‌صورت غیرمستقیم پیام «اهمیت به کیفیت» را منتقل می‌کند

در مجموعه‌هایی مانند پارسیانوین، برای تولید سررسید و سایر محصولات چاپی از متریال و چاپ باکیفیت استفاده می‌شود تا محصول سالیانه مثل سررسید بتواند یک سال کامل بدون افت کیفیت همراه مخاطب بماند.

۲. صحافی و دوام

سررسید ۱۴۰۵ قرار است از فروردین تا اسفند روی میز و در کیف مخاطب شما باشد؛

پس اگر صحافی آن شل، ناهماهنگ یا ضعیف باشد، به‌سرعت برگ‌ها جدا می‌شوند و عملاً هدیه شما به دردسر تبدیل می‌شود.

صحافی خوب یعنی:

باز و بسته شدن راحت صفحات

عدم شکستگی عطف

حفظ فرم سررسید حتی در استفاده روزمره

۳. جلد و طراحی ظاهری

جلد، اولین چیزی است که مخاطب می‌بیند.

انتخاب میان:

جلد چرمی

جلد ترمو

جلد سلفونی

جلد سخت با روکش‌های مختلف

باید با توجه به بودجه، مخاطب و هویت برند انجام شود.

یک برند جدی می‌تواند از جلدهای ساده و شیک استفاده کند؛

در مقابل، برندهای خلاق می‌توانند طرح‌های جسورانه‌تر انتخاب کنند.

۴. طراحی داخلی و صفحه‌بندی

طراحی داخل سررسید ۱۴۰۵، فقط نوشتن تاریخ‌ها نیست؛

شامل:

ساختار تقویمی (هجری شمسی، قمری، میلادی)

نمایش مناسبت‌ها

بخش‌های یادداشت در پایان هر هفته یا ماه

صفحات مخصوص یادداشت‌های مهم، اهداف سالانه، پلن ماهانه

سررسیدی که با فکر و تجربه طراحی شده باشد، برای مخاطب تبدیل به یک ابزار برنامه‌ریزی شخصی می‌شود، نه فقط یک دفتر معمولی.

۵. امکانات تکمیلی

چیزهایی مثل:

روبان نشانگر صفحه

آستر بدرقه شیک

لت‌های تبلیغاتی

پاکت انتهایی برای کارت ویزیت یا اسناد کوچک

جزئیاتی هستند که به سررسید جلوه حرفه‌ای‌تری می‌دهند.

سررسید 1405 به‌عنوان هدیه تبلیغاتی برای چه کسانی مناسب است؟

عملاً هر کسب‌وکاری که با مخاطب انسانی سروکار دارد، می‌تواند از سررسید ۱۴۰۵ تبلیغاتی استفاده کند؛ اما برخی حوزه‌ها بیشترین بهره را می‌برند:

بانک‌ها و مؤسسات مالی

شرکت‌های بیمه

سازمان‌ها و ادارات دولتی

شرکت‌های تولیدی و بازرگانی

آژانس‌های تبلیغاتی و دیجیتال مارکتینگ

کلینیک‌ها، پزشکان و مراکز درمانی

استارتاپ‌ها و برندهای نوپا

در وب‌سایت پارسیانوین، سررسید به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دسته‌های هدایای تبلیغاتی در کنار محصولاتی مثل تقویم رومیزی، ست‌های مدیریتی، ماگ، پاوربانک، تراول‌ماگ، فلش تبلیغاتی و… معرفی شده است؛ این هم‌جواری نشان می‌دهد که سررسید یکی از رکن‌های ثابت سبد هدایای تبلیغاتی حرفه‌ای است.

اشتباهات رایج در سفارش سررسید ۱۴۰۵ که بهتر است شما مرتکب نشوید

خیلی از مدیران هر سال تجربه‌ی تکراری دارند:

«سررسیدها رسید، یا دیر بود، یا کیفیتش پایین بود، یا اصلاً شبیه برند ما نبود!»

این مشکلات معمولاً نتیجه چند اشتباه مشترک است:

۱. انتخاب صرفاً بر اساس قیمت

ارزان‌ترین گزینه همیشه بهترین نیست.

گاهی با کمی افزایش بودجه، می‌توانید:

کیفیت چاپ را بالا ببرید

کاغذ مرغوب‌تر انتخاب کنید

جلد شیک‌تری داشته باشید

این تفاوت، در نگاه اول شاید کوچک به نظر برسد، اما روی برداشت مخاطب از برند شما اثر جدی دارد.

۲. بی‌توجهی به زمان تحویل

سررسید، یک محصول فصلی است.

اگر دیر برسد، عملاً بخشی از اثرش را از دست می‌دهد.

به همین دلیل باید با تولیدکننده‌ای کار کنید که:

فرآیند کاری مشخص

برنامه تحویل روشن

و تجربه مدیریت تیراژهای بالا را داشته باشد.

در مجموعه‌ای مانند پارسیانوین، زمان‌بندی تولید و ارسال هدایای تبلیغاتی از جمله سررسید، به‌عنوان بخشی جدی از تعهد به مشتری تعریف شده است.

۳. بی‌توجهی به هویت بصری برند

این‌که فقط لوگو را روی جلد بزنیم کافی نیست.

رنگ جلد

نوع کاغذ

سبک طراحی داخلی

حتی نوع بسته‌بندی

باید با شخصیت و هویت بصری برند شما هم‌راستا باشد. در غیر این صورت، سررسید شما هرچقدر هم باکیفیت باشد، «حس برند» را منتقل نمی‌کند.

۴. استفاده نکردن از صفحات اختصاصی و تبلیغاتی

یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های سررسید تبلیغاتی این است که می‌توانید در ابتدای آن:

چند صفحه درباره تاریخچه برند

معرفی محصولات و خدمات

داستان برند

یا حتی کدهای تخفیف ویژه قرار دهید.

نادیده گرفتن این فرصت، یعنی از بخشی از ظرفیت سررسید استفاده نکردن.

چرا انتخاب یک تولیدکننده متخصص مثل پارسیانوین اهمیت دارد؟

بازار سررسید پر از واسطه است؛

از چاپخانه‌های کوچک تا شرکت‌هایی که فقط واسطه بین شما و تولیدکننده واقعی‌اند.

در مقابل، کار با مجموعه‌ای مانند پارسیانوین که سال‌هاست به‌طور تخصصی در حوزه هدایای تبلیغاتی و سررسید فعالیت می‌کند، چند مزیت کلیدی دارد:

۱. سابقه و اعتبار در صنعت هدایای تبلیغاتی

پارسیانوین از سال ۱۳۹۳ در حوزه هدایای تبلیغاتی فعال است و با بیش از صدها شرکت و برند معتبر ایرانی همکاری داشته است. این سابقه یعنی:

شناخت سلیقه بازار

تجربه در تولید تیراژهای مختلف

توانایی ارائه مشاوره واقع‌بینانه، نه فقط فروش یک محصول

۲. تنوع مدل‌های سررسید 1405

در وب‌سایت پارسیانوین، یک بخش اختصاصی برای سررسید ۱۴۰۵ تبلیغاتی در نظر گرفته شده است که در آن:

سررسیدهای مختلف در قطع‌های اروپایی بزرگ، وزیری، دو روزشمار، ماه‌شمار و…

با نام‌های مختلف (سها، سوگل، پاشا، پرنیان، پروا، دلوان، نیاز، نورا، نوا، نیلا، نارین و…)

در بازه‌های قیمتی متفاوت

قابل مشاهده‌اند. این تنوع به شما اجازه می‌دهد بدون ترک میز کارتان، مدل‌های مختلف را مقایسه کنید و نزدیک‌ترین گزینه به نیاز و بودجه‌تان را انتخاب کنید.

۳. کیفیت تضمینی چاپ و متریال

پارسیانوین به‌عنوان تولیدکننده هدایای تبلیغاتی، روی مواردی مثل:

انتخاب جنس مرغوب جلد

استفاده از کاغذ مناسب

صحافی محکم و بادوام

چاپ تمیز و خوانا

تمرکز ویژه دارد. این یعنی سررسید ۱۴۰۵ شما صرفاً «چاپ شده» نیست، بلکه برای یک سال استفاده مداوم طراحی و تولید شده است.

۴. چاپ اختصاصی و سفارشی‌سازی

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های پارسیانوین، امکان چاپ اختصاصی و سفارشی‌سازی است:

چاپ لوگو روی جلد

داغی، طلاکوب یا نقره‌کوب

چاپ لوگو یا شعار روی صفحات داخلی

اضافه کردن صفحات اختصاصی برای معرفی محصولات و خدمات

طراحی ویژه برای سازمان‌های بزرگ و برندهای خاص

این سفارشی‌سازی کمک می‌کند سررسید ۱۴۰۵ شما شبیه یک «هدیه عمومی» نباشد، بلکه واقعاً متعلق به برند شما به نظر برسد.

۵. مشاوره هدفمند و پشتیبانی

یکی از نقاط قوت مجموعه‌هایی مثل پارسیانوین، مشاوره قبل از سفارش است.

اگر در انتخاب نوع سررسید، قطع، تیراژ یا بودجه تردید دارید، می‌توانید:

از طریق تماس تلفنی

یا پیام در واتساپ

جزییات نیازتان را مطرح کنید و متناسب با بودجه و مخاطب، پیشنهادهای دقیق دریافت کنید. این کار جلوی بسیاری از اشتباهات رایج را می‌گیرد.

سررسید 1405 پارسیانوین؛ یک هزینه یا یک سرمایه‌گذاری بازگشت‌پذیر؟

بیایید واقع‌بین باشیم؛

اگر سررسید را فقط «هزینه» ببینید، طبیعتاً به‌دنبال کمترین قیمت خواهید رفت.

اما اگر آن را ابزار بازاریابی بلندمدت ببینید، نگاهتان تغییر می‌کند.

یک سناریوی ساده

فرض کنید:

شما ۳۰۰ عدد سررسید ۱۴۰۵ تبلیغاتی با کیفیت مناسب و طراحی هماهنگ با برندتان سفارش می‌دهید.

این سررسیدها را به مشتریان فعلی، شرکای تجاری و تعدادی از مشتریان بالقوه مهم هدیه می‌دهید.

در طول سال:

هر بار که مخاطب برای جلسه‌ای برنامه‌ریزی می‌کند، لوگو و نام شما را می‌بیند.

وقتی کسی سررسید را روی میز او می‌بیند و می‌پرسد «این سررسید از کجاست؟»، برند شما دهان‌به‌دهان معرفی می‌شود.

بخشی از این افراد، سال بعد هم منتظر هدیه سالانه شما خواهند بود؛ یعنی ایجاد عادت و انتظار مثبت از برند.

در نتیجه، همین سررسید به ظاهر ساده، می‌تواند:

باعث یادآوری برند شما در زمان تصمیم‌گیری برای خرید شود

به ایجاد تصویر ذهنی مثبت کمک کند

و در بلندمدت، بخشی از سرمایه برند شما را بسازد

وقتی تولید این سررسیدها را به مجموعه‌ای مثل پارسیانوین می‌سپارید که در انتخاب متریال، طراحی و چاپ تجربه و تخصص دارد، احتمال موفقیت این سرمایه‌گذاری بسیار بیشتر می‌شود.

چطور یک سررسید ۱۴۰۵ حرفه‌ای برای برند خودتان انتخاب کنید؟ (چک‌لیست نهایی)

برای اینکه تصمیم‌گیری شما ساده‌تر شود، یک چک‌لیست عملی آماده کرده‌ایم. کافی است این موارد را یکی‌یکی بررسی کنید:

۱. هدف خود را مشخص کنید

سررسید برای چه مخاطبی است؟

می‌خواهید بیشتر حس «هدیه دوستانه» داشته باشد یا «هدیه رسمی و مدیریتی»؟

2. بودجه کلی و بودجه سرانه را مشخص کنید

بودجه کل: مثلاً ۵۰ میلیون تومان

تعداد تقریبی: مثلاً ۵۰۰ عدد

بودجه سرانه: حدود ۱۰۰ هزار تومان برای هر سررسید (عدد فرضی)

بعد از مشخص شدن این اعداد، می‌توانید در سبد محصولات پارسیانوین، مدل‌هایی در این بازه قیمتی انتخاب کنید تا تعادل بین کیفیت و قیمت برقرار بماند.

۳. قطع و نوع صفحه‌بندی را انتخاب کنید

وزیری، اروپایی یا مدیریتی؟

روزشمار، دو روزشمار یا ماه‌شمار؟

این انتخاب باید بر اساس:

میزان نوشتن مخاطب

سبک کاری او

و سلیقه بازار هدف انجام شود.

۴. جلد و طراحی مطلوب را تعیین کنید

جلد چرمی یا ترمو برای مدیران

جلد سلفونی یا طرح‌دار برای مخاطبان جوان‌تر

رنگ‌های هماهنگ با هویت بصری برند

در این مرحله می‌توانید از نمونه‌کارها و تصاویر موجود در وب‌سایت پارسیانوین الهام بگیرید و نزدیک‌ترین مدل را انتخاب کنید.

۵. سطح سفارشی‌سازی (لوگو، لت اختصاصی،…) را مشخص کنید

آیا فقط لوگو روی جلد کافی است؟

آیا می‌خواهید در ابتدای سررسید چند صفحه درباره برندتان باشد؟

آیا نیاز دارید کد تخفیف، QR کد سایت یا شبکه‌های اجتماعی‌تان در صفحات درج شود؟

هرچه این موارد را شفاف‌تر تعریف کنید، تولیدکننده بهتر می‌تواند پیشنهاد مناسب ارائه کند.

۶. زمان‌بندی را جدی بگیرید

حتماً از ابتدا با تولیدکننده درباره زمان تحویل دقیق صحبت کنید.

برای سفارش‌های با تیراژ بالا، حاشیه زمانی امن در نظر بگیرید.

مجموعه‌ای حرفه‌ای مثل پارسیانوین، زمان‌بندی تولید و ارسال را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تعهدات خود می‌بیند، اما برنامه‌ریزی شما هم باید منطقی باشد.

سررسید 1405؛ فرصتی برای حضور مداوم برند شما در زندگی مخاطب

اگر بخواهیم همه نکات این مقاله را در چند جمله خلاصه کنیم:

سررسید 1405 فقط یک دفتر یادداشت نیست؛ یک رسانه تبلیغاتی یک‌ساله است.

کیفیت کاغذ، صحافی، جلد، طراحی داخلی و حتی جزئیات، روی برداشت ذهنی مخاطب از برند شما اثر می‌گذارد.

انتخاب درست نوع سررسید (وزیری، اروپایی، مدیریتی، روزشمار، دو روزشمار، ماه‌شمار) باید بر اساس مخاطب، بودجه و هویت برند انجام شود.

همکاری با یک تولیدکننده متخصص و باتجربه مثل پارسیانوین باعث می‌شود خیالتان از بابت کیفیت، زمان تحویل و امکان سفارشی‌سازی راحت باشد.

در نهایت، اگر امسال به‌دنبال یک هدیه تبلیغاتی هستید که:

هر روز جلوی چشم مخاطب باشد

به او در برنامه‌ریزی و مدیریت زمان کمک کند

و در عین حال اعتبار و شخصیت برند شما را تقویت کند

انتخاب و سفارش سررسید ۱۴۰۵ تبلیغاتی (با چاپ اختصاصی و طراحی هماهنگ با برندتان) می‌تواند بهترین تصمیم شما برای شروع سال جدید باشد.

کافی است نیازها و بودجه خود را مشخص کنید، مدل‌های مختلف سررسید 1405 را در سبد محصولات مجموعه‌ای مثل پارسیانوین بررسی کنید، و با کمک مشاوره تخصصی، سررسیدی را انتخاب کنید که تا آخرین روز سال، یادآور نام شما باشد.