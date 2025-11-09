۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۷

سخنگوی اتحادیه میهنی: سیاست‌های حزب دمکرات به ابتذال سیاسی کشیده شده است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- پس از سخنان فاضل میرانی علیه بافل طالبانی، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان با واکنشی صریح اعلام کرد که میرانی «تحت فشار جریان‌های درونی حزب دمکرات» مواضع خود را تغییر داده و سیاست‌های امروز حزب دمکرات «به سمت ابتذال سیاسی» پیش می‌رود.

به گزارش کردپرس، کاروان گزنه‌ای در واکنش به اظهارات اخیر میرانی گفت: «سیاست‌های حزب دمکرات به سمت نوعی ابتذال سیاسی سوق پیدا کرده است و امروز شاهدیم که سخنان کاک فاضل بیشتر شبیه رادیو بیرون دادن است.»

او افزود: «در روزهای گذشته فاضل میرانی برخی واقعیت‌های معقول را بیان کرده بود؛ سخنانی که برخلاف خواست معاون دوم رئیس حزب دمکرات هم بود و با شخصیت خود میرانی همخوانی داشت. اما جای تعجب است که امروز مواضعش تغییر کرده، چون متاسفانه حزب دمکراتِ امروز سخن راست را از مسئولانش تحمل نمی‌کند و فشارهای سیاسی داخلی موجب شده او برخلاف شخصیت و دیدگاه خود صحبت کند.»

سخنگوی اتحادیه میهنی تأکید کرد که «حزب دمکرات اکنون زیر تاثیر بال سیاسی خیال‌پرداز و خودپسند قرار دارد و برای حفظ جایگاه خود، مسئولانش را به بیان مواضعی مجبور می‌کند که با باورهای واقعی‌شان در تضاد است.»

