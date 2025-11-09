به گزارش کردپرس، کاروان گزنه‌ای در واکنش به اظهارات اخیر میرانی گفت: «سیاست‌های حزب دمکرات به سمت نوعی ابتذال سیاسی سوق پیدا کرده است و امروز شاهدیم که سخنان کاک فاضل بیشتر شبیه رادیو بیرون دادن است.»

او افزود: «در روزهای گذشته فاضل میرانی برخی واقعیت‌های معقول را بیان کرده بود؛ سخنانی که برخلاف خواست معاون دوم رئیس حزب دمکرات هم بود و با شخصیت خود میرانی همخوانی داشت. اما جای تعجب است که امروز مواضعش تغییر کرده، چون متاسفانه حزب دمکراتِ امروز سخن راست را از مسئولانش تحمل نمی‌کند و فشارهای سیاسی داخلی موجب شده او برخلاف شخصیت و دیدگاه خود صحبت کند.»

سخنگوی اتحادیه میهنی تأکید کرد که «حزب دمکرات اکنون زیر تاثیر بال سیاسی خیال‌پرداز و خودپسند قرار دارد و برای حفظ جایگاه خود، مسئولانش را به بیان مواضعی مجبور می‌کند که با باورهای واقعی‌شان در تضاد است.»