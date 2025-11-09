پتروشیمی به جز آلودگی دستاوردی برای کردستان ندارد/دلیل بخشش مالیات ۱۸۰۰ میلیاردی چیست؟

به گزارش کرد پرس، در این نشست، فرماندار سنندج با انتقاد تند از عملکرد پتروشیمی کردستان، این مجموعه را عامل اصلی بخشی از آلودگی های زیست محیطی استان دانست و گفت: پتروشیمی کردستان نه تنها کمکی به توسعه استان نکرده، بلکه جز آلودگی هیچ دستاوردی برای مردم نداشته است. این واحد صنعتی در حوزه مسئولیت اجتماعی هیچ هزینه ای نکرده و حتی یک ریال هم برای جبران آسیب های زیست محیطی هزینه نشده است.

وی با اشاره به تلاش هایی برای بخشش مالیات کلان این شرکت، افزود: سؤال این است که بر چه مبنایی باید یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات پتروشیمی بخشیده شود؟ سهم کردستان از این بخشش چیست؟ وقتی شرکتی تعهدات خود را در زمینه رفع آلودگی و مسئولیت اجتماعی انجام نداده، بخشش مالیات آن چه توجیهی دارد؟

فرماندار سنندج همچنین با تأکید بر لزوم شفاف سازی درباره منابع آبی و وضعیت فاضلاب این واحد صنعتی، اظهار کرد: پتروشیمی کردستان موظف است از پساب تصفیه خانه فاضلاب برای مصارف صنعتی استفاده کند، نه از منابع آب زیرزمینی شهرستان. باید مشخص شود این شرکت بر چه اساسی از آب زیرزمینی برداشت می کند و فاضلاب تصفیه نشده آن چگونه وارد تصفیه خانه ای می شود که خود جوابگوی حجم فاضلاب شهری نیست؟

سجادی با بیان اینکه موضوع فاضلاب و منابع آبی پتروشیمی باید به صورت فوری تعیین تکلیف شود، هشدار داد: این واحد صنعتی باید تصفیه خانه مستقل داشته باشد و از تخلیه آلاینده ها به رودخانه ها خودداری کند. در غیر این صورت، از مسیر قانونی پیگیری خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت نگران کننده سد ژاوه، ادامه داد: کیفیت آب سد ژاوه مناسب نیست و آبگیری بدون اصلاحات فنی، یعنی بحران. باید با مردم صادق باشیم و گزارش های علمی و فنی را شفاف منتشر کنیم. واقعیت این است که تا زمان رفع آلودگی ناشی از فاضلاب انسانی، روستایی و صنعتی، آبگیری این سد هیچ توجیهی ندارد.

فرماندار سنندج با تأکید بر لزوم تشکیل کمیته فنی متشکل از دانشگاه، محیط زیست و آب منطقه ای برای تحلیل دقیق وضعیت سدها، یادآور شد: مدیریت منابع آبی استان باید علمی و پاسخگو باشد. اگر مسئله فاضلاب روستاهای اطراف سد آزاد حل نشود، به زودی با بحران زیست محیطی جدیدی روبه رو خواهیم شد.

سجادی در پایان دستور داد تا ضمن پایش مستمر کیفیت آب سد ژاوه، تمامی دستگاه های مرتبط، گزارش عملکرد و اقدامات اصلاحی خود را در زمینه کنترل آلودگی و ارتقای تصفیه خانه فاضلاب سنندج ارائه کنند.

وی بیان کرد: تا زمان ارائه نتایج نهایی تیم فنی و رفع نواقص موجود، هیچ تصمیمی برای آبگیری جدید سد ژاوه اتخاذ نخواهد شد.