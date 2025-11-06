تلاش شرکت نروژی برای تولید روزانه 100000 بشکه نفت در اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس،شرکت نفت و گاز نروژی DNO اعلام کرد که تولید خالص نفت خود در اقلیم کردستان عراق در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ به ۳۴٬۹۰۰ بشکه معادل نفت در روز رسیده است. تولید ناخالص در میدان‌های تحت بهره‌برداری این شرکت در میدان تاوکه به‌طور میانگین ۴۶۶۰۰ بشکه در روز بوده که نسبت به فصل پیش از آن ۳۸ درصد کاهش نشان می‌دهد که در پی آسیب ناشی از حملات پهپادی در اواسط ژوئیه رخ داد.

با انجام تعمیرات سریع، تولید ناخالص اکنون به حدود ۷۵۰۰۰ بشکه در روز بازگشته است. به گفته DNO، هدف این شرکت افزایش تولید از دو میدان تاوکه و پیشخابیر به ۱۰۰۰۰۰ بشکه در روز در سال ۲۰۲۶ است. عملیات حفاری با دو دکل DQE-51 و Sindy تا پایان سال جاری از سر گرفته خواهد شد و برنامه حفاری هشت چاه جدید در سال آینده در دستور کار قرار دارد.

صادرات نفت کردستان از طریق خط لوله عراق–ترکیه (ITP) نیز پس از وقفه‌ای دو سال و نیمه، از اواخر سپتامبر از سر گرفته شده است. DNO اعلام کرده که برای تضمین درآمد پایدار و تأمین نقدینگی مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید، همچنان نفت سهم خود را به خریداران محلی و بر اساس قراردادهای نقدی با قیمت حدود ۳۰ دلار برای هر بشکه می‌فروشد. این خریداران سپس نفت را در قالب توافق‌های جداگانه با دولت اقلیم به خط لوله صادراتی منتقل می‌کنند.

شرکت DNO که ۷۵ درصد سهام میدان تاوکه را در اختیار دارد، یکی از قدیمی‌ترین و فعال‌ترین اپراتورهای خارجی در صنعت نفت اقلیم کردستان به‌شمار می‌رود. این شرکت اعلام کرده که بازگشت صادرات و ثبات نسبی امنیتی، بستر مناسبی برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری جدید در شمال عراق فراهم کرده است.