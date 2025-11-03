سرخط خبرهای۱۲ آبان خبرگزاری کردپرس

دو روایت متضاد درباره روند ادغام کردها در ارتش سوریه
مذاکرات بین دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) پیشرفتی نداشته است. وزیر خارجه سوریه اعلام کرد که هیچ گام عملی در ادغام نیروهای کرد با ارتش سوریه برداشته نشده، در حالی که نماینده آمریکا از پیشرفتهای چشمگیر صحبت کرده است. کردها همچنان بر حفظ استقلال ساختار نظامی خود تأکید دارند. مسائل کلیدی مانند کنترل منابع نفت و جایگاه نیروهای کرد در ارتش همچنان مورد اختلاف است. مذاکرات هنوز در مرحله بیانیههای خوشبینانه باقی مانده و نتایج واقعی مشخص نیست.
مسرور بارزانی: مدعیان نبود آزادی، خود با توپ و تانک به اپوزیسیون یورش بردند
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، در واکنش به اظهارات بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، که گفته بود در اقلیم کردستان آزادی وجود ندارد، بیان کرد که کسانی که حزب دمکرات را به محدود کردن آزادی متهم میکنند، خود در گذشته با زور و سلاح به اپوزیسیون حمله کردهاند. بارزانی تأکید کرد که حزب دمکرات همواره مدافع آزادی و رفاه مردم بوده و برخی از طرفها با سوءاستفاده از شعار آزادی به دنبال تفرقهاند. وی خواستار همکاری همه احزاب برای حفظ اتحاد و آرامش در اقلیم شد و بر لزوم پایبندی به قانون و گفتوگو تأکید کرد.
حمایت بغداد از تلاشهای آنکارا برای خلع سلاح گروه تروریستی پ.ک.ک
فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرد که عراق از تلاشهای ترکیه برای خلع سلاح پ.ک.ک حمایت میکند و خواستار راهحلی است که رضایت همه طرفها را جلب کند. وی همچنین به اهمیت گفتوگوهای ترکیه و پ.ک.ک اشاره کرد و گفت عراق از این روند حمایت میکند.
