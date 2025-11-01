جذب راننده وانت و نیسان با درآمد ماهانه بیشتر از 60 میلیون تومان

اگر به تازگی وانت یا نیسان خریده‌اید یا روی ماشین فرد دیگری کار می‌کنید، اگر به دنبال کسب درآمد با نیسان یا وانت هستید، اگر می‌خواهید از شرایط جذب راننده نیسان با درآمد ماهانه بالا و شیوه پیدا کردن بار از سراسر کشور مطلع شوید، به خواندن این مطلب ادامه دهید.

بررسی بازار کار حمل بار وانت و نیسان

وانت و نیسان در انواع روباز، مسقف و یخجالی و با مدل‌های پراید وانت، آریسان، مزدا، زامیاد و پیکان وانت از جمله ماشین‌های باربری سبک هستند که روزانه در شمار زیادی از کسب و کارها برای حمل بار استفاده می‌شوند.

این خودروهای باری می‌توانند حداکثر تا 3 تن بار را حمل کنند. ابعاد آنها نسبت به کامیونت و خاور کوچکتر است و به همین مناسبت مصرف سوخت کمتری هم دارند. نیسان و وانت کمتر پشت محدودیت‌های تردد می‌مانند و گذر از ترافیک برای راننده این ماشین‌ها نسبت به ماشین‌های بزرگتر سریع‌تر اتفاق می‌افتد.

هر کدام از انواع این ماشین‌ها برای حمل بارهای خاصی استفاده می‌شود. برای نمونه مواد غذایی و موادی که نیاز به انجماد در طول مسیر حمل داشته باشند با نیسان یخچالی یا وانت مجهز به سردخانه حمل می‌شوند. از سوی دیگر وانت و نیسان مسقف از نفوذ رطوبت، گرد و غبار، باران و برف به داخل محموله جلوگیری می‌کنند. در نهایت نیسان یا وانت روباز هم بیشتر برای کالاهایی خواسته می‌شود که حساسیت حمل آنها کمتر است.

اما یک بررسی کوتاه در مورد نوع کالاهای حمل شده با نیسان و وانت نشان می‌دهد که در یکسال گذشته بیشترین میزان کالای حمل شده توسط این خودروها در گروه محصولات کشاورزی قرار داشته است. در بین محصولات کشاورزی نیز درخواست حمل بیشتری برای خیار، موز، مرکبات، گوجه، کاهو، هلو، پیاز، برنج و هویج ثبت شده است.

بعد از محصولات کشاورزی به ترتیب کالاهای مرتبط به گروه‌های پایین بیشتر توسط وانت و نیسان حمل شده‌اند.

• مصالح ساختمانی

• لوازم خانگی

• مواد صنعتی

• مواد پلاستیکی

• لوازم خودرو

• مواد نساجی

• آرایشی و بهداشتی

این حجم از کالا بیشتر در کدام‌ها مسیرها حمل شده‌اند؟ پاسخ به این پرسش نشان می‌دهد که رانندگان نیسان و وانت بیشتر در کدام مسیرها بارگیری دارند یا بار را تخلیه می‌کنند. در یکسال گذشته، بیشترین رفت و برگشت راننده‌های ناوگان سبک حمل بار بین تهران – اصفهان، تهران – مشهد و اصفهان – تهران رخ داده است.

بررسی میزان درآمد راننده نیسان و وانت

راننده نیسان یا وانت به طور میانگین در سال گذشته 768000000 تومان درآمد داشته است. درآمد ماهانه برای حمل بار با این ماشین به 60 میلیون تومان می‌رسد. رانندگان برای دستیابی به این درآمد در هر هفته بیشتر از یک سرویس حمل بار را قبول کرده‌اند.

انتخاب مبدأ، مقصد و نوع پیمایش که می‌تواند شهری یا بین شهری باشد هم از دیگر عواملی هستند که می‌توانند روی درآمد راننده نیسان و وانت اثر بگذارند. کرایه حمل بار برای مسیرهای بین شهری بیشتر است و به همین دلیل رانندگانی که بیشتر سرویس بین شهری می‌روند، کرایه بیشتری دریافت می‌کنند.

البته شرایط عرضه و تقاضا نیز روی درآمد کسب شده اثر می‌گذارند. برای نمونه اگر محصول کشاورزی تولید شده در یک بازه زمانی بیشتر از نیاز مصرف‌کننده باشد، کرایه حمل آن پایین‌تر می‌آید. از سوی دیگر اگر مشتریان در یک منطقه به محصول خاصی بیش از میزان تولید آن محصول نیاز داشته باشند، کرایه حمل بار افزایش پیدا می‌کند تا رانندگان نسبت به حمل سریع‌تر این محصول رغبت نشان دهند.

ابزارهای لازم برای کسب درآمد از حمل بار با نیسان و وانت

اولین و مهم‌ترین وسیله همان خودروی حمل بار است که باید شرایط لازم را داشته باشد. مثلا یخچال پراید وانت باید مطابق با استانداردهای زنجیره سرما کار کند تا امکان حمل بار در هوای گرم فراهم شود یا اگر قرار است نیسان برای حمل مبلمان استفاده شود نیاز به بارگیر کفی مبلی دارد.

دومین وسیله‌ای که یک راننده نیسان یا وانت برای شروع فعالیت و کسب درآمد نیاز دارد، برنامه یا اپلیکیشنی است که به راننده اجازه می‌دهد از بارهای اعلام شده خبردار شود و در بین آنها جستجو کند. در این برنامه باید روزانه امکان دسترسی به بارهای اعلام شده از سراسر کشور با جزییات لازم وجود داشته باشد.

سومین موردی که به رانندگان نیسان و وانت کمک می‌کند تا زودتر کسب درآمد را شروع کنند، امکان تعامل بدون واسطه با صاحب کالا یا بار است. اگر در هنگام پیدا کردن بار تا زمانی که بارگیری آغاز می‌شود، تعداد واسطه‌ها زیاد باشد، باعث ایجاد هزینه برای راننده می‌شود. در حالیکه تعامل بدون واسطه سرعت، کیفیت و شفافیت باربری را افزایش می‌دهد.

در نهایت رانندکان نیسان و وانت به اعتماد، قبل از کسب درآمد نیاز دارند. اعتماد به شخص حقوقی یا حقیقی که برای حمل بار با نیسان و وانت درخواست می‌دهد باعث می‌شود تا راننده با خیال راحت برای بارگیری برود و از پرداخت شدن کرایه اطمینان لازم را داشته باشد.

شروع کار حمل بار با هدف کسب درآمد

بعد از اینکه بازار کار باربری با ناوگان سبک را بررسی کردید و ابزارهای لازم را هم فراهم نمودید، می‌توانید با داشتن یک گوشی موبایل از درخواست‌های نیسان و وانت در سراسر کشور مطلع شوید. بعد از جستجوی بار مورد نظرتان و توافق با راننده نیز می‌توانید برای بارگیری به محل تعیین شده بروید.

بعد از تخلیه کامل، کرایه حمل بار به شما پرداخت می‌شود و مجددا می‌توانید در مسیر برگشت یک درخواست جدید را قبول کنید و برای حمل بار جدید اقدام نمایید.

بعد از چند ماه امتیاز شما افزایش پیدا می‌کند و این باعث می‌شود تا بتوانید برخی از درخواست‌های ارسال کالا با نیسان یا وانت را زودتر ببینید و بیشتر مورد اعتماد مدیران کارخانه‌ها، صاحبان کسب و کارها و مدیران شرکت‌های حمل و نقل قرار بگیرید.

پس اگر راننده تازه‌کار وانت و نیسان هستید حتی اگر در شهر کوچک باشید، می‌توانید شغل حمل بار را شروع کنید و با نکته‌هایی که در این مطلب گفته شد، سریع‌تر به درآمد بیشتر برسید.