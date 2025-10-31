احتمال استقرار نیروهای ترکیه در سه پایگاه بزرگ سوریه

به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش میدلایستآی، روز جمعه ۴۹ دانشجوی نظامی سوری تحصیل خود را در دانشکدههای زمینی، هوایی و دریایی ترکیه آغاز میکنند. این اقدام بخشی از توافق نظامی میان دو کشور است که در ماه اوت امضا شد و مسیر همکاریهای آموزشی و مشاورهای را گشود.
وزارت دفاع ترکیه در بیانیهای با تأیید این خبر اعلام کرد: «برخی واحدهای ارتش سوریه آموزش نظامی خود را در کشور ما آغاز کردهاند و از پادگانها و میدانهای آموزشی نیروهای مسلح ترکیه بهره میبرند.»
از آموزش تا استقرار
منابع آگاه به میدلایستآی گفتهاند که مذاکرات اخیر دمشق و آنکارا تنها به آموزش محدود نخواهد ماند، بلکه هدف آن ایجاد یک چارچوب دفاعی مشترک است که حضور سازمانیافته نیروهای ترکیه در سه پایگاه کلیدی سوریه را دربر گیرد. این پایگاهها احتمالاً در مناطق دمشق، حُمص و دیرالزور قرار دارند و قرار است نقش مرکزی در بازسازی ساختار نظامی سوریه ایفا کنند.
به گفته این منابع، ترکیه تاکنون حدود ۲۰ هزار نیرو در شمال سوریه مستقر کرده و درصدد است از طریق این پیمان جدید، جایگاه نظامی خود را در سراسر کشور تثبیت کند.
بازسازی سوریه و تغییر موازنه منطقهای
احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه که پس از سقوط دولت بشار اسد زمام امور را در دست دارد، بازسازی ارتش و نهادهای دولتی را اولویت اصلی خود قرار داده است. او پس از حملات مکرر اسرائیل به دمشق و سویدا در ماه ژوئیه، رسماً از ترکیه درخواست کمک نظامی کرد.
تحلیلگران معتقدند که استقرار نیروهای ترکیه در جنوب و مرکز سوریه، نهتنها به بازسازی ارتش این کشور کمک میکند، بلکه موازنه قدرت در برابر اسرائیل و گروههای شبهنظامی داخلی را نیز تغییر خواهد داد.
نقش آمریکا و اسرائیل
ایالات متحده که در ماههای گذشته تحریمهای سوریه را لغو کرده است، از ترکیه و اسرائیل خواسته تا برای جلوگیری از برخوردهای ناخواسته در خاک سوریه، سازوکار هماهنگی نظامی ایجاد کنند. با این حال، نگرانی از بروز درگیری تصادفی میان نیروهای ترکیه و اسرائیل همچنان وجود دارد.
گامی تازه در مسیر همگرایی
به باور ناظران، اعزام دانشجویان نظامی سوری به ترکیه و مذاکرات درباره استقرار نیروهای ترک در خاک سوریه، نشانهای روشن از انتقال روابط دمشق و آنکارا از مرحله عادیسازی به مرحله همپیمانی نظامی است؛ روندی که میتواند شکل تازهای از نظم امنیتی منطقهای در خاورمیانه را رقم بزند.
