به گزارش خبرگزاری کردپرس، بر اساس گزارش دریافتی، در این انبار، برنجهای محلی و غیرشمالی در بستههایی با عنوان «برنج فجر ایرانی» و با تبلیغ «تولید از بهترین برنج شالیزارهای شمال کشور» بهصورت غیرمجاز بستهبندی و آماده عرضه به بازار بود.
پس از بازرسی میدانی و بررسیهای کارشناسی، تخلف محرز و پروندهای با عنوان «تقلب در فروش» برای متخلف تشکیل شد.
معاون بازرسی و نظارت ادارهکل صنعت، معدنوتجارت استان ایلام در این خصوص اظهار کرد:با توجه به مستندات موجود و احراز تخلف،پرونده جهت رسیدگی قانونی به ادارهکل تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
مهدی کاکاخانی افزود: نظارت مستمر بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی و برخورد با تخلفات صنفی با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، همواره در دستور کار این ادارهکل قرار دارد.
