شرط اصلی پ.ک.ک برای خلع سلاح کامل

به گزارش کردپرس، یک مقام ارشد حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) اعلام کرد این گروه تا زمانی که پایه‌های قانونی روند صلح با ترکیه فراهم نشود و ممنوعیت‌های مربوط به زبان کردی لغو نگردد، خلع سلاح کامل را اجرا نخواهد کرد.

این مقام در گفت‌وگو با نشریه نیوریجن گفت: «بدون برداشتن ممنوعیت‌ها علیه زبان کردی و ایجاد چارچوب قانونی برای پیشبرد روند صلح، ما سلاح‌هایمان را زمین نخواهیم گذاشت. رفتن به کوه و در دست گرفتن اسلحه برای رسیدن به هدفی بود؛ تا زمانی که به آن هدف نرسیم، خلع سلاح نخواهیم کرد.»

به گزارش رسانه‌های وابسته به پ.ک.ک از جمله روناهی تی‌وی و روژنیوز، این گروه در نظر دارد در روزهای آینده «گام تاریخی دیگری» در راستای روند صلح میان چریک‌ها و دولت ترکیه بردارد و احتمالاً در نشست خبری ویژه‌ای درباره آن توضیح خواهد داد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، این اقدام شامل عقب‌نشینی نیروهای پ.ک.ک از برخی مواضع حساس به‌عنوان نشانه‌ای از حسن نیت خواهد بود. در برخی مناطق مرزی، نیروهای دو طرف تنها چند صد متر از یکدیگر فاصله دارند.

پ.ک.ک در ماه مه سال جاری در پی فراخوان رهبر زندانی‌اش عبدالله اوجالان، تصمیم به انحلال و پایان دادن به فعالیت مسلحانهٔ خود گرفت. در ماه ژوئیه نیز گروهی از جنگجویان پ.ک.ک طی مراسمی در منطقه دوکان سلیمانیه سلاح‌های خود را به‌صورت نمادین سوزاندند.

در چارچوب روند موسوم به «صلح پ.ک.ک-ترکیه»، کمیسیونی پارلمانی با عنوان «پایان تروریسم» و با مشارکت همه احزاب سیاسی برای اجرای اقدامات حقوقی و سیاسی لازم تشکیل شده است. با این حال، اوجالان و حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم) نسبت به نبود چارچوب سیاسی شفاف و تضمین‌های کافی برای گروه‌های خلع سلاح‌شده ابراز نگرانی کرده‌اند.