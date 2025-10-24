۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۷

رییس جمهور: احیای دریاچه ارومیه با رویکرد علمی و جهانی دنبال می شود

رییس جمهور: احیای دریاچه ارومیه با رویکرد علمی و جهانی دنبال می شود

سرویس آذربایجان غربی- رئیس‌جمهور اصلاح الگوی کشاورزی، شیوه‌های آبیاری و ساختار اشتغال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را پیش‌شرط دستیابی به احیای پایدار دریاچه دانست.

به گزارش کردپرس، مسعود پزشکیان در پایان سفر دولت وفاق ملی به استان، با اشاره به توافقات متعدد میان استانداری آذربایجان‌غربی، دانشگاه‌های ارومیه و تبریز و نهادهای بین‌المللی، افزود: کاهش محسوس بارندگی و تغییر اقلیم در سال‌های اخیر، بازنگری جدی در الگوهای بهره‌برداری از منابع آب را ایجاب می‌کند.

او اضافه کرد: برنامه‌ای جامع برای احیای دریاچه ارومیه در حال اجراست که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی داخلی و تجربیات جهانی، از جمله همکاری با سازمان فائو، دنبال می‌شود.احیای دریاچه ارومیه نه یک پروژه مقطعی، بلکه حرکتی راهبردی مبتنی بر علم، مشارکت مردمی و همکاری‌های جهانی است.

رئیس‌جمهور همچنین بر پرهیز از وعده‌های غیرعملی تاکید کرده و افزود: دولت وفاق ملی خود را متعهد می‌داند تنها وعده‌هایی بدهد که امکان تحقق آن وجود دارد و صداقت را مبنای تعامل با مردم قرار داده است.

پزشکیان همچنین از تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برگزاری جلسات منظم با فعالان اقتصادی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌غربی خبر داده و اضافه کرد: وزرا موظف هستند هر ماه گزارش عملکرد خود را در این زمینه ارائه دهند.

او در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم با دولت، افزود: دولت وفاق ملی با تکیه بر همبستگی ملی، دانش بومی و مدیریت هوشمندانه، مسیر رفع مشکلات کشور و تحقق آینده‌ای روشن را با جدیت دنبال می‌کند.

کد خبر 2790002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha