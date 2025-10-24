رییس جمهور: احیای دریاچه ارومیه با رویکرد علمی و جهانی دنبال می شود

به گزارش کردپرس، مسعود پزشکیان در پایان سفر دولت وفاق ملی به استان، با اشاره به توافقات متعدد میان استانداری آذربایجان‌غربی، دانشگاه‌های ارومیه و تبریز و نهادهای بین‌المللی، افزود: کاهش محسوس بارندگی و تغییر اقلیم در سال‌های اخیر، بازنگری جدی در الگوهای بهره‌برداری از منابع آب را ایجاب می‌کند.

او اضافه کرد: برنامه‌ای جامع برای احیای دریاچه ارومیه در حال اجراست که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی داخلی و تجربیات جهانی، از جمله همکاری با سازمان فائو، دنبال می‌شود.احیای دریاچه ارومیه نه یک پروژه مقطعی، بلکه حرکتی راهبردی مبتنی بر علم، مشارکت مردمی و همکاری‌های جهانی است.

رئیس‌جمهور همچنین بر پرهیز از وعده‌های غیرعملی تاکید کرده و افزود: دولت وفاق ملی خود را متعهد می‌داند تنها وعده‌هایی بدهد که امکان تحقق آن وجود دارد و صداقت را مبنای تعامل با مردم قرار داده است.

پزشکیان همچنین از تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برگزاری جلسات منظم با فعالان اقتصادی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌غربی خبر داده و اضافه کرد: وزرا موظف هستند هر ماه گزارش عملکرد خود را در این زمینه ارائه دهند.

او در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم با دولت، افزود: دولت وفاق ملی با تکیه بر همبستگی ملی، دانش بومی و مدیریت هوشمندانه، مسیر رفع مشکلات کشور و تحقق آینده‌ای روشن را با جدیت دنبال می‌کند.