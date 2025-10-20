دستگاه های استانی تفویض اختیارات را از وزارتخانه  ها مطالبه کنند

به گزارش کرد پرس، محمد ملک در اولین جلسه شورای راهبری تحول اداری استان کردستان، با اشاره به اینکه تمرکزگرایی اختیارات در مرکز، یکی از رنج های کشور است که خروجی آن متوجه مردم می شود، گفت: رییس جمهور، اختیارات را به استانداران واگذار می کند اما اختیارات در وزارخانه ها حبس شده و به استان ها واگذار نمی شود.

وی با اشاره به نبود همکاری بین سازمانی در استان که نتیجه و خروجی آن ضعف و اشکال در خدمت به مردم است، اظهار کرد: با این روال خدمت رسانی، نمی توانیم رضایت مردم را کسب کنیم.

معاون استاندار ضمن تاکید بر اهمیت شورای راهبری تحول اداری، افزود: دستاوردهای این شورا نقش مهم و موثری در ماموریت کلی دستگاه های اجرایی استان دارد.

ملک با ابراز تاسف از عدم همکاری و هماهنگی کافی بین دستگاه های استان، ادامه داد: اگر خدمت به مردم را ماموریت و هدف غایی مجموعه دستگاه های اداری استان بدانیم، همکاری بین سازمانی محقق خواهد شد.

وی ضمن یادآوری ضرورت شناسایی فرآیندهای معیوب دستگاه ها، یادآور شد: تبیین این موضوع ضروری است که جذب نیرو در ادارات دولتی از مسیر قانونی طی می شود.