وزارت دفاع ترکیه: عملکرد نیروهای کرد سوریه با توافق ۱۰ مارس همخوانی ندارد

به گزارش کردپرس، دریادار زکی آک تُرک سخنگوی وزارت دفاع ترکیه در کنفرانس خبری هفتگی وزارت دفاع گزارشی از مجموعه‌ای از رزمایش‌ها و تمرین‌های ملی و بین‌المللی ارائه کرد و همچنین وضعیت امنیت مرزی و عملیات‌ علیه نیروهای کرد در عراق و سوریه را تشریح کرد. او با اشاره به حضور شناورها و یگان‌های مختلف در مانورها گفت برنامه‌های دریایی، هوایی و زمینی در حال اجرا یا در آستانه انجام است. آک تُرک با اشاره به انتخابات اخیر در سوریه گفت ترکیه آن را «گامی مثبت برای وحدت و ثبات» می‌داند، اما افزود که به نظر وزارت دفاع عملکرد نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) با تعهدات مندرج در توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ همخوانی نداشته و ترکیه انتظار دارد تعهدات امضا شده در عمل منعکس شود؛ همچنین او بر حمایت از اصل «یک دولت، یک ارتش» در ساختار امنیتی سوریه تأکید کرد.

دریادار آک تُرک با بیان این که یکی از اعضای PKK در هفته گذشته خود را تسلیم نیروهای نظامی ترکیه کرده است، گزارش داد تلاش‌های کاوش و پاک‌سازی در مناطق مرزی و فراتر از آن ادامه دارد؛ این سلسله عملیات‌ شامل شناسایی و منهدم‌سازی پناهگاه‌ها، تونل ها، مخفی‌گاه‌ها و مین‌ها بوده و به گفته‌ی او مقدار قابل‌توجهی سلاح، مهمات و تجهیزات متعلق به شبه‌نظامیان از کار افتاده است. او همچنین اعلام کرد که در چارچوب عملیات‌ تخریب تونل در مناطق کردستان سوریه تاکنون مجموعاً «۶۶۴» کیلومتر تونل منهدم شده است که «۲۷۶» کیلومتر آن در تل رفعت و «۳۸۸» کیلومتر در منبج گزارش شده است.

دریادار آک تُرک گفت مقام‌های ترکیه انتخابات اخیر سوریه را «گامی مثبت برای وحدت و ثبات کشور» ارزیابی می‌کنند، اما افزود وزارت دفاع بر این باور است که عملکرد نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) با تعهدات مندرج در توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ همخوانی نداشته و این موضوع را تهدیدی برای ثبات منطقه می‌داند؛ او تأکید کرد که تمرکز ترکیه بر بازتاب عملی تعهدات امضا شده است و از اصل «یک دولت، یک ارتش» در ساختار نظامی و امنیتی سوریه حمایت می‌کند.