به گزارش کرد پرس، این آیین با اجرای نمایش‌های خیابانی و آیینی، حال‌وهوایی متفاوت به فضای شهر بخشید و با استقبال گرم شهروندان و هنردوستان همراه شد.



سومین جشنواره منطقه‌ای تئاتر آئینی و آیین‌های نمایشی «زیویه» با حضور علی‌اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، و اجرای چهار اثر خیابانی و آیینی در شهر سقز آغاز به کار کرد.



امیر زارع‌زاده، دبیر جشنواره، در گفت‌وگویی با خبرنگاران اظهار داشت: «روز نخست این رویداد فرهنگی‌–‌هنری با تنوعی از اجراها همراه بود و استقبال گسترده مردم، هنرمندان، داوران و اصحاب رسانه را در پی داشت.»

وی افزود: در مدت سه روز برگزاری جشنواره، ۲۳ نمایش آیینی، سنتی و خیابانی در شهرهای سقز، بانه و سنته اجرا می‌شود.

به گفته زارع‌زاده، سومین دوره جشنواره منطقه‌ای تئاتر «زیویه» از شامگاه ۱۶ مهرماه در شهر سقز آغاز شده و تا ۱۹ مهر ادامه دارد.