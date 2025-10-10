به گزارش کرد پرس، این آیین با اجرای نمایشهای خیابانی و آیینی، حالوهوایی متفاوت به فضای شهر بخشید و با استقبال گرم شهروندان و هنردوستان همراه شد.
سومین جشنواره منطقهای تئاتر آئینی و آیینهای نمایشی «زیویه» با حضور علیاصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، و اجرای چهار اثر خیابانی و آیینی در شهر سقز آغاز به کار کرد.
امیر زارعزاده، دبیر جشنواره، در گفتوگویی با خبرنگاران اظهار داشت: «روز نخست این رویداد فرهنگی–هنری با تنوعی از اجراها همراه بود و استقبال گسترده مردم، هنرمندان، داوران و اصحاب رسانه را در پی داشت.»
وی افزود: در مدت سه روز برگزاری جشنواره، ۲۳ نمایش آیینی، سنتی و خیابانی در شهرهای سقز، بانه و سنته اجرا میشود.
به گفته زارعزاده، سومین دوره جشنواره منطقهای تئاتر «زیویه» از شامگاه ۱۶ مهرماه در شهر سقز آغاز شده و تا ۱۹ مهر ادامه دارد.
سرویس فرهنگ و هنر- همزمان با آغاز سومین جشنواره منطقهای تئاتر آئینی، سنتی و آیینهای نمایشی «زیویه»، کارناوالی از گروههای نمایشی حاضر در جشنواره در خیابانهای شهر سقز برگزار شد و جلوهای از آیینها و سنتهای نمایشی فرهنگ های مختلف را به نمایش گذاشت.
به گزارش کرد پرس، این آیین با اجرای نمایشهای خیابانی و آیینی، حالوهوایی متفاوت به فضای شهر بخشید و با استقبال گرم شهروندان و هنردوستان همراه شد.
نظر شما