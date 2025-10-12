کتاب «وَر» اسلام آبادغرب منتشر شد

به گزارش کردپرس؛ در روزگاری که بسیاری از هنرهای اصیل و بومی ما در سایه‌ی سرعت و شتاب زندگی مدرن در حال فراموشی هستند، گاهی یک حرکت فرهنگی کوچک می‌تواند جرقه‌ای برای بازگشت به ریشه‌ها باشد. کتاب «وَر اسلام آباد غرب»، یکی از همین تلاش‌ها است که در راستای زنده نگه‌داشتن هنر وَر و گلیم در منطقه‌ی اسلام‌آباد غرب انجام گرفته است.

این کتاب که حاصل چند سال مطالعه عملی و ارتباط مستقیم با بافندگان محلی‌ است که نگارنده با روندی پژوهشی و در عین حال دلسوزانه، تاریخچه‌ی گلیم‌بافی را از گستره‌ی جهانی تا بافت محلی شهرستان اسلام‌آبادغرب بررسی کرده و در کنار آن، آموزش‌هایی کاربردی برای بافت گلیم و وَر چاکدار در اختیار خواننده قرار داده‌ام.

یکی از بخش‌های برجسته‌ی این اثر، معرفی و طراحی نقوش سنتی منطقه‌ای است که ریشه در فرهنگ، تاریخ و هویت بومی مردم دارد. این نقوش نه‌تنها از نظر زیبایی‌ و ترکیب طرح‌ها اهمیت دارد، بلکه زبان گویای زندگی گذشتگان و باورهای مردم منطقه‌ است.

انگیزه‌ی اصلی نگارنده از نوشتن این کتاب، حفظ و ثبت یک میراث فرهنگی‌ بوده، که در حال کم‌رنگ شدن است. از نظر من هنر گلیم و وَر، فقط یک مهارت یا محصول نیست؛ بلکه بخشی از روح و اصالت ماست که باید آن را زنده نگه داریم و به نسل‌های بعدی منتقل کنیم.

انتشار این کتاب، فرصتی را فراهم آورده تا علاقه‌مندان به هنرهای سنتی، به‌ویژه جوانانی که به دنبال یادگیری هستند، به یک منبع معتبر و قابل فهم دسترسی داشته باشند. همچنین این اثر می‌تواند به‌عنوان مرجع آموزشی در دوره‌های هنری و کارگاه‌های آمورشی مورد استفاده قرار گیرد.

در این راستا شایسته است که مسئولان فرهنگی و هنری شهرستان اسلام‌آبادغرب و استان کرمانشاه، از چنین فعالیت‌هایی حمایت کنند؛ چرا که حمایت از فرهنگ بومی، در نهایت سرمایه‌گذاری برای هویت فرهنگی و اجتماعی آینده‌ است.