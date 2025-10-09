زن اسیر عفرینی پس از 31 سال آزاد شده و در انتظار بازگشت به عفرین است

به گزار کردپرس، لامیا آسو، اهل شهر عفرین در شمال و شرق سوریه، که در روزهای اخیر پس از گذراندن ٣١ سال حبس از زندان زنان شاکران در ترکیه آزاد شده است، هم‌اکنون در مرکز بازگرداندن هارماندالی نگهداری می‌شود و برای اخراج به سوریه انتظار می‌کشد.

آسو که در ١٤ می ١٩٩٤ در شهر سێرت اسیر ترکیه شده بود، پس از محاکمه در «دادگاه کیفری سنگین ششم دیاربکر» به حبس ابد محکوم شد. آزادی او پیش از این توسط هیأت نظارت و ادارهٔ زندان برای مدت یک‌سال به تعویق افتاده بود.

صلاح الدین تیمور وکیل لامیا آسو، وضعیت موکلش را رو به بهبود خواند اما دربارهٔ شرایط نگهداری در مرکز هارماندالی هشدار داد. تیمور گفت: «شرایط محل نگهداری مناسب نیست؛ او با کمبود غذا و مشکلات بهداشتی مواجه است و محدودیت در ارتباطات دارد.» او افزود که «منتظر وسیلهٔ نقلیه‌ای هستند؛ به محض تأمین وسیله، لامیا به دروازه مرزی سوریه منتقل خواهد شد.»

بر اساس گزارش‌ مزوپوتامیا، اقدامات اداری مربوط به اخراج و انتقال به مرز در جریان است و مقام‌های مربوط مسئولیت انجام انتقال را بر عهده دارند. خانواده و وکیل آسو هم پیگیر روند اداری و وضعیت سلامت او هستند تا بازگشت او به عفرین هر چه سریع‌تر و با تامین شرایط انسانی انجام شود.