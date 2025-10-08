سفیر آلمان در دیدار با بارزانی: اقلیم کردستان عامل ثبات منطقه است

به گزارش کردپرس، روز چهارشنبه، هشتم اکتبر ۲۰۲۵، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در اقامتگاه خود در پیرمام از «دانیل کرِبِر» سفیر جدید آلمان در عراق و هیئت همراهش استقبال کرد.
در این دیدار، سفیر آلمان ضمن اشاره به روابط تاریخی میان کردها و آلمان، تأکید کرد که کشورش همچنان دوست و حامی کرد باقی خواهد ماند. وی همچنین خواستار تداوم و گسترش همکاریها میان آلمان و اقلیم کردستان در زمینههای امنیتی، اقتصادی و مسئله مهاجران شد و تصریح کرد که اقلیم کردستان عاملی برای ثبات و آرامش در منطقه است و باید مورد حمایت قرار گیرد.
مسعود بارزانی نیز با خوشآمدگویی به سفیر جدید آلمان، برای وی آرزوی موفقیت کرد و از نقش آلمان در حمایت از نیروهای پیشمرگه در جنگ با تروریستهای داعش قدردانی کرد. او همچنین بر گسترش بیشتر روابط میان اقلیم کردستان و آلمان تأکید کرد.
در بخش دیگری از دیدار، رئیس حزب دمکرات کردستان با اشاره به موضوع تروریسم گفت: هرچند تروریستهای داعش از نظر نظامی شکست خوردهاند، اما عوامل پشت پرده ترور همچنان وجود دارند و برخورد با پرونده ترور در عراق، سوریه و منطقه نیازمند دقت و هماهنگی بیشتری است.
مسائل مربوط به روند صلح در ترکیه، تحولات اخیر سوریه و انتخابات مجلس نمایندگان عراق نیز از دیگر محورهای گفتوگو در این دیدار بود.
