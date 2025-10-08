توسعه زیرساخت ها در کردستان، اولویت دولت برای جذب سرمایه گذار است

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در نشست با هیأت سرمایه گذاری وزارت دفاع که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، با اشاره به ظرفیت های گسترده این استان در حوزه های کشاورزی، گردشگری، سلامت و شیلات، از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای پروژه های توسعه ای از جمله شهرک های گلخانه ای، شهرک سلامت و طرح های گردشگری دعوت کرد و بر حمایت همه جانبه دولت از سرمایه گذاران تأکید کرد.

وی با اشاره به طرح های کلان توسعه ای استان، پروژه گردشگری «قشلاق – گریزه» را فرصتی بزرگ برای رونق گردشگری و تحول اقتصادی کردستان دانست.

استاندار کردستان اظهار کرد: این طرح به عنوان یکی از پروژه های شاخص گردشگری غرب کشور، در مسیری بیش از ۶ کیلومتر در داخل شهر سنندج اجرا می شود و با لایروبی مسیر رودخانه و تخصیص آب به قشلاق، منجر به ایجاد دریاچه مصنوعی در قلب سنندج خواهد شد؛ اقدامی که چهره شهر را دگرگون و بر جاذبه های گردشگری استان می افزاید.

لهونی افزود: با بهره برداری از این پروژه، سنندج به یکی از مقاصد مهم گردشگری شمال غرب کشور تبدیل خواهد شد و زمینه حضور گردشگران داخلی و خارجی بیش از پیش فراهم می شود.

وی با تأکید بر ضرورت احداث «شهرک سلامت سنندج»، گفت: این پروژه با هدف تجمیع مراکز درمانی، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات بهداشتی، کاهش ترافیک شهری و توسعه گردشگری سلامت طراحی شده است.

استاندار کردستان ادامه داد: شهرک سلامت، به عنوان مرکزی جامع در حوزه درمان و گردشگری سلامت، نیازمند مطالعات دقیق فنی و مکانیابی اصولی است تا ضمن فراهم سازی محیطی آرام برای بیماران، از سفرهای درمانی به خارج از استان جلوگیری و بخشی از معضلات ترافیکی مرکز شهر را مرتفع کند.

لهونی احداث شهرک سلامت را یکی از پروژه های راهبردی و ماندگار غرب کشور عنوان کرد و یادآور شد: این طرح با جذب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، می تواند به یکی از نمادهای توسعه نوین کردستان تبدیل شود.

وی همچنین توسعه پروازهای فرودگاه سنندج، ایجاد بندر خشک و دهکده لجستیکی متناسب با موقعیت راهبردی استان و تقویت تجارت مرزی را از دیگر اولویت های استان برای جذب سرمایه گذاران اعلام کرد.

در ادامه نشست، گزارشی از ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری استان در بخش های کشاورزی، معادن، گردشگری، صنایع تبدیلی، زنجیره فرش، دام سبک، شیلات و پرورش آبزیان ارائه و بررسی شد.

پیش از برگزاری این نشست نیز، اعضای هیأت سرمایه گذاری و مسئولان استانی از پروژه های شهرک سلامت، ابرپروژه گردشگری «قشلاق – گریزه» و پارک نیشتمان سنندج بازدید کرده و روند اجرایی آن ها را مورد بررسی قرار دادند.