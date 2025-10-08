ایلام جزء استانهای امن کشور از نظر قاچاق است

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سر تیپ دوم ستاد علی ندرخانی موقعیت جفرافیایی استان ایلام، دارا بودن بیش از ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک این استان با کشور عراق و دسترسی آسان برای تردد زوار را از جمله عوامل مهم حساس بودن موقعیت این استان در کشور دانست و گفت: مرزهای استان ایلام جزء امن ترین مرزهای کشور است.

وی افزود: با تلاش های شبانه روزی کلیه نیروهای امنیتی استان بویژه مرزبانان غیور و تعامل و همبستگی بین تمامی سازمانها و نهادهای دولتی، امنیت پایدار و مطلوبی در سطح استان ایجاد کرده ایم که برای همگان قابل احساس است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه امنیت پایدار و کامل استان ایلام دلیلی بر نبود تهدیدات امنیتی در منطقه نیست، تصریح کرد: با ارتقاءآمادگی عملیاتی یگانها در حوزه نیروی انسانی و اشراف اطلاعاتی و به کارگیری تجهیزات و امکانات در حوزه هوشمندسازی مرزها و برگزاری دوره های آموزشی و عملی و تقویت ناوگان خودرویی، تاکنون مورد امنیتی خاصی در مرزهای استان ایلام نداشته ایم.

سردار ندرخانی بیان داشت: در سال گذشته و سال جاری مرزبانی استان ایلام با ماموریت های متعدد و بزرگی روبرو بوده است که به لطف خدا و تلاش و زحمات مضاعف مرزبانان در مرزبانی استان این ماموریت ها با موفقیت و سربلندی به اتمام رسیده اند و مرزبانی در این زمینه عملکرد خوبی را از خود بجای گذاشت.

وی در موضوع وضعیت قاچاق در مرزهای استان در سال جاری این گونه پاسخ داد: استان ایلام در بحث قاچاق جز استان های امن کشور محسوب می شود و در سال گذشته و جاری با توجه به هوشمندسازی و انسداد مرز، شاهد کاهش چشمگیر قاچاق در سطح مرزهای استان بوده ایم.

فرمانده مرزبانی استان در خصوص توسعه امکانات پاسگاه های مرزی استان افزود: خوشبختانه اقدامات مثبت فراوانی در راستای توسعه امکانات و رفاه حال همکاران عزیز در واحدهای مرزی صورت گرفته است.