سرخط خبرهای۱۴مهر خبرگزاری کردپرس

اوجالان: وقت‌کُشی بس است؛ بیایید مذاکرهٔ دموکراتیک را همین حالا آغاز کنیم

هیئت امرالی از دم‌پارتی پس از دیدار ۳.۵ ساعته با عبدالله اوجالان در جزیره امرالی اعلام کرد که اوجالان خواستار آغاز «مذاکره دموکراتیک» و اصلاحات حقوقی برای پیشبرد صلح در ترکیه است. این هیات تأکید کرد که دموکراسی مذاکره‌ای می‌تواند مشکلات داخلی و خارجی ترکیه را حل کند و پیشرفت صلح وابسته به الزامات حقوقی است. هیات امرالی همچنین PKK را به منحل کردن خود و پایان دادن به مبارزه مسلحانه فراخوانده بود.

بازگشت نفت کردستان عراق و رونق بازار نفت کشها

پس از ۱۸ ماه توقف، صادرات نفت خام اقلیم کردستان عراق از طریق خط لوله کرکوک-جیهان دوباره آغاز شد و روزانه حدود ۱۵۰ هزار بشکه نفت از این مسیر صادر می‌شود. این توافق جدید میان دولت فدرال عراق، اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی خارجی به رفع موانع صادرات نفت دوطرفه از بندر جیهان منجر شده است. کارشناسان می‌گویند این تحول می‌تواند بازار حمل‌ونقل دریایی را رونق بخشد و به افزایش عرضه نفت در مدیترانه کمک کند. با این حال، عراق هنوز حدود ۵ میلیارد دلار بدهی به تولیدکنندگان نفت دارد.

دیدار رهبران دم پارتی با اعضای سابق هیأت مذاکره کندگان روند صلح پیشین

تولای حاتم‌اوغولاری و تونجر بکرخان، رؤسای مشترک دم پارتی، با اعضای سابق هیأت مذاکره‌کنندگان روند صلح ۲۰۱۳و۲۰۱۵ دیدار کردند. در این نشست، تأکید شد که باید از تجربیات گذشته استفاده و از اشتباهات پیشین پرهیز شود. اعضای هیأت عُقلای دوره گذشته پیشنهادهایی برای پیشبرد «فرایند صلح و جامعه دموکراتیک» ارائه کردند. دم پارتی جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نکرد، اما محور اصلی گفتگوها بهره‌گیری از تجربیات و ادامه مذاکرات بود.