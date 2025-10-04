سرخط خبرهای۱۲مهر خبرگزاری کردپرس

اوجالان: کُردها بی‌ چاره نیستند؛ بازی های معاویه در جریان است

در نشست مطبوعاتی دم‌پارتی در شهر آمد، تحولات مربوط به روند «صلح و جامعه دموکراتیک» و فعالیت‌های کمیسیون پارلمانی بررسی شد. در این نشست که بیش از چهار ساعت طول کشید، نمایندگان دم‌پارتی تأکید کردند که زبان صلح باید در رسانه‌ها استفاده شود و راه‌حل‌های سیاسی برای حل مسئله کردها باید از طریق قوانین جدید دنبال شود. عبدالله اوجالان در دیدارهای اخیر خود هشدار داده که «بازی‌های معاویه‌وار» در جریان است و دولت تلاش می‌کند جنگ را پیروز شده نشان دهد. او همچنین گفت که «کردها بی‌گزینه نیستند» و در قرن جدید جایگاه خود را خواهند یافت. در این نشست، نمایندگان دم‌پارتی بر درخواست‌هایی همچون به‌رسمیت‌شناختن زبان مادری، پایان انتصاب قیم‌ها در شهرداری‌ها، و بازنگری در قانون مبارزه با تروریسم تأکید کردند و همچنین رسانه‌های نزدیک به دولت مورد انتقاد قرار گرفتند که زبان صلح را در گزارش‌های خود رعایت نمی‌کنند.

لزوم اعمال فشار خارجی بر دولت الشرع برای مذاکره با کردها

الهام احمد، رئیس روابط خارجی خودگردان کردهای شمال‌شرق سوریه، خواستار فشار کشورهای خارجی، به‌ویژه اتحادیه اروپا، بر دولت سوریه برای ازسرگیری مذاکرات با اقلیت‌ها، از جمله کردها، شد. او هشدار داد که دولت انتقالی سوریه مسیر سرکوب و تمرکز قدرت را پیش گرفته و تنها با تدوین یک قانون اساسی جدید و غیرمتمرکز، که حقوق زنان و اقلیت‌ها را تضمین کند، می‌توان به صلح و ثبات در سوریه دست یافت. احمد تأکید کرد که اقلیت‌ها به دنبال جدایی نیستند و تنها خواهان خودگردانی در چارچوب یک سوریه متحد هستند.