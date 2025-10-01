به گزارش کردپرس؛ سفر دکتر داود حبیبیفرد، با دعوت سازمان صمت و اتاق اصناف و با هدف ایجاد تعامل بیشتر و بررسی چالشهای اقتصادی و صنفی استان کرمانشاه انجام گرفت.
حبیبیفرد با حضور در نشست تخصصی اصناف، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان استان، ضمن گفتوگو با فعالان اقتصادی و بررسی دقیق مسائل و موانع پیشروی بخشهای تولید و توزیع، بر ضرورت همافزایی میان نهادهای اجرایی، تشکلهای صنفی و بخش خصوصی تأکید کرد.
این نشست تخصصی با حضور سردار حسنپور، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور، درویشی، مسئول بسیج اتاق بازرگانی کشور، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، رئیس اتاق اصناف استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه، و جمعی از مدیران اجرایی، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه بازرگانی در سالن جلسات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد.
مشاور قائممقام وزیر صمت در امور اصناف، در این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی کرمانشاه گفت: کرمانشاه بهعنوان یکی از محورهای مهم مبادلات تجاری با ظرفیت بالایی در حوزه صادرات، و توسعه صنایع کوچک و متوسط دارد و باید با برنامهریزی دقیق، از این مزیتها برای ارتقای شاخصهای اشتغال و رشد اقتصادی بهره گرفت.
وی با تأکید بر اهمیت نقش اصناف در تثبیت ثبات اقتصادی کشور اظهار کرد: اصناف نهتنها بازوی اجرایی اقتصاد مردمی هستند، بلکه در خط مقدم تحقق سیاستهای تولیدمحور و عدالتمحور قرار دارند. حبیبیفرد افزود: وزارت صمت با رویکردی عملگرایانه و مبتنی بر تعامل میدانی، بر اجرای طرحهای حمایتی از واحدهای صنفی و تولیدی تمرکز دارد و در قالب برنامههای تسهیلگر و ساماندهی زنجیره تأمین و بهبود نظام توزیع کالا را دنبال میکند.
در بخش دیگری از این نشست، فعالان اقتصادی استان ضمن ارائه دیدگاهها و بیان موانع موجود در مسیر تولید و تجارت، پیشنهادهایی در زمینه تسهیل واردات مواد اولیه، حمایت از صادرات غیرنفتی، تأمین مالی بنگاههای کوچک و کاهش هزینههای گمرکی مطرح کردند.
حبیبیفرد همچنین اعلام کرد که طبق نظر آقای دکتر مفتح، بازدید میدانی از سازمان صمت استانها و اتاق اصناف استانها برای تعامل بیشتر با هم و بدنه اقتصادی در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بازدیدهای میدانی، فرصتی ارزشمند برای شنیدن بیواسطه صدای اصناف و شناخت واقعیتهای اقتصادی در بطن جامعه است. آنچه در این مسیر اهمیت دارد، تبدیل این بازخوردها به تصمیمهای اجرایی و سیاستگذاریهای اثربخش است تا نتیجه نهایی آن در بهبود معیشت مردم، رونق بازار و پایداری تولید ملی نمود یابد.
این دیدار و گفتوگوها، بخشی از سلسله بازدیدهای استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ارزیابی میدانی وضعیت اصناف با سازمان صمت استانها و فعالان اقتصادی کشور بهشمار میرود.
نظر شما