به گزارش کردپرس به نقل از روی، به گفته منابع صنعت نفت، نفتکش «والسینا» با بارگیری ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام در بندر جیهان ترکیه، نخستین محموله صادراتی اقلیم کردستان عراق پس از توقف طولانی‌مدت را به راه می‌اندازد؛ رخدادی که می‌تواند سرآغاز احیای جریان صادرات نفت این منطقه باشد، هرچند اختلافات مالی و سیاسی میان اربیل، بغداد و آنکارا همچنان پابرجاست.

این عملیات نشانه‌ای مهم از بازگشت تعاملات تجاری اقلیم کردستان با ترکیه و گامی تازه در مسیر احیای صادرات انرژی منطقه نیمه‌خودمختار شمال عراق است.

باسم محمد، معاون وزیر نفت عراق، پیش‌تر اعلام کرده بود که ازسرگیری جریان نفت اقلیم کردستان به افزایش صادرات کشور تا حدود ۳٫۶ میلیون بشکه در روز کمک خواهد کرد. وی تأکید کرد که سطح تولید و صادرات همچنان در چارچوب سهمیه ۴٫۲ میلیون بشکه در روز که برای عراق در اوپک تعیین شده است، باقی می‌ماند

عراق که طی ماه‌های گذشته بیش از سهمیه تعیین‌شده تولید داشت، در آوریل سال جاری میلادی طرحی به اوپک ارائه کرد تا با کاهش تدریجی تولید، جبران مازاد عرضه خود را انجام دهد.

به نوشته رویترز، ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان و حرکت نخستین نفتکش والسینا می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر پویایی اقتصادی منطقه و همکاری‌های انرژی میان بغداد، اربیل و آنکارا داشته باشد.