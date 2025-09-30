وزیر میراث‌فرهنگی افزود: نیاز است این ظرفیت بزرگ ابتدا به ایرانیان و سپس به جهانیان معرفی شود تا مجموعه شمس تبریزی با ارزش واقعی خود، توسعه یافته و زیرساخت‌های گردشگری در خوی تقویت شود و موجب جذب گردشگر از سراسر منطقه و جهان شود.

صالحی‌امیری تصریح کرد: باید برنامه‌ریزی کنیم تا مجموعه شمس هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد. فعالیت این مجموعه باعث افزایش حضور مسافران، رونق بازار، فعال شدن دانشگاه و ایجاد فرصت‌های شغلی خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری آذربایجان‌غربی گفت: این استان با برخورداری از سه اثر ثبت جهانی و صدها اثر ملی، یکی از بزرگ‌ترین جذابیت‌های گردشگری جهان را در اختیار دارد.