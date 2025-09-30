۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۱

وزیر میراث فرهنگی: آذربایجان غربی می‌تواند قطب فرهنگی برای جهانیان باشد

وزیر میراث فرهنگی: آذربایجان غربی می‌تواند قطب فرهنگی برای جهانیان باشد

سرویس آذربایجان غربی- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: آذربایجان غربی با تنوع اقوام، ادیان و فرهنگ‌ها می‌تواند الگویی از انسجام ملی برای ایران و قطب فرهنگی برای جهانیان، به‌ویژه همسایگان باشد.

به گزارش کردپرس،  سیدرضا صالحی‌امیری در جریان بازدید از مجموعه شمس تبریزی در خوی، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: امروز توفیق حاصل شد به دیار شمس سفر کنیم؛ سرزمین عرفان، اخلاق، شعر و ادب که نام پرآوزه‌ای در جهان دارد. همراه با استاندار و نماینده مردم خوی در این مجموعه حضور یافتیم، شهری که با مدیریت مسئولان دلسوز و همراهی امام جمعه، زمینه توسعه پایدار را فراهم کرده است.

وزیر میراث‌فرهنگی افزود: نیاز است این ظرفیت بزرگ ابتدا به ایرانیان و سپس به جهانیان معرفی شود تا مجموعه شمس تبریزی با ارزش واقعی خود، توسعه یافته و زیرساخت‌های گردشگری در خوی تقویت شود و موجب جذب گردشگر از سراسر منطقه و جهان شود.

صالحی‌امیری تصریح کرد: باید برنامه‌ریزی کنیم تا مجموعه شمس هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد. فعالیت این مجموعه باعث افزایش حضور مسافران، رونق بازار، فعال شدن دانشگاه و ایجاد فرصت‌های شغلی خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری آذربایجان‌غربی گفت: این استان با برخورداری از سه اثر ثبت جهانی و صدها اثر ملی، یکی از بزرگ‌ترین جذابیت‌های گردشگری جهان را در اختیار دارد.

به گزارش کردپرس، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز سه‌شنبه هشتم مهرماه، با همراهی جمعی از مقامات ملی و محلی، وارد شهرستان خوی شد تا ضمن بازدید از مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی شاخص، در یازدهمین همایش علمی شمس و مولانا حضور یافته و به تبیین راهبردهای توسعه میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور بپردازد.

برنامه‌های وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این سفر شامل بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی مقبره شمس تبریزی، بازار تاریخی و بافت سنتی خوی و همچنین هتل پنج‌ستاره در حال احداث امام رضا است/.

کد خبر 2789199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha