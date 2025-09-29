علت مرگ ماهیان سد بوکان در دست بررسی است

خشایار صنعتی در گفت و گو با خبرنگار کردپرس در خصوص تلف شدن ماهی ها در سد شهید کاظمی بوکان گفت: مکاتبات با ادارات دامپزشکی، شبکه بهداشت و محیط زیست انجام گرفته و به زودی نتایج این مکاتبات رسانه‌ای خواهد شد.

صنعتی افزود: تاکنون فقط نتایج تحقیقات دامپزشکی شهرستان بوکان آماده شده و آنها اعلام کردند که مورد خاصی در میان ماهیان تلف شده مشاهده نشده است.

او با اشاره به کم شدن سطح آب سد بوکان در سال جاری گفت: کاهش اکسیژن می‌تواند یکی از عوامل مرگ ماهیان سد بوکان باشد با این حال تیم‌های تخصصی در حوزه‌های مرتبط مأمور بررسی دقیق علل این حادثه شده‌اند و مقرر است نتایج کارشناسی در اسرع وقت اعلام شود.

فرماندار بوکان ادامه داد: البته این موضوع در محدوده شهرستان سقز روی داده اما پیگیری‌های لازم از سوی فرمانداری بوکان انجام گرفته است و تا حصول نتایج کارشناسی تحقیقات ادامه دارد .

صنعتی اضافه کرد: همچنین با فرماندار سقز مکاتبات کافی انجام شده تا نسبت به عدم برداشت این ماهیان توسط صیادان هشدارهای لازم صادر شود.

او در پایان تأکید کرد: سلامت مردم و صیانت از منابع آبی در اولویت قرار دارد و اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز بحران بهداشتی و زیست‌محیطی در دست اجراست.

گفتنی است؛ مرداد ماه امسال نیز صدها قطعه ماهی در سد شهید کاظمی بوکان تلف شدند. رییس اداره حفاظت محیط زیست بوکان در آن زمان گفته بود: مرگ و میر ماهی‌ها در حاشیه سد شهید کاظمی این شهرستان به دلیل کمبود اکسیژن و افزایش آلاینده‌های آب است.

این بحران زیست محیطی شهریور ماه سال گذشته نیز اتفاق افتاده بود/.