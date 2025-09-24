۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۴

۱۰۰ درصد اعتبارات عمرانی اداره کل میراث فرهنگی کردستان جذب شد

سرویس کردستان - سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان از جذب کامل اعتبارات عمرانی این اداره کل در سال جاری خبر داد و این دستاورد را گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت های میراث فرهنگی و گردشگری استان عنوان کرد.

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا با اشاره به اهمیت بهره برداری کامل از اعتبارات تخصیصی برای پیشبرد پروژه های عمرانی و مرمتی، گفت: استان کردستان با ظرفیت های بالقوه فرهنگی، تاریخی و گردشگری نیازمند توجه ویژه و جذب حداکثری منابع مالی برای حفظ و احیای میراث فرهنگی، بهبود زیرساخت ها و ارتقای کیفیت تجربه گردشگران است.

وی با بیان اینکه تخصیص به موقع و استفاده بهینه از منابع مالی، نقش مهمی در تسریع روند اجرای پروژه های عمرانی ایفا می کند، افزود: جذب صددرصدی اعتبارات عمرانی در سال جاری، نتیجه برنامه ریزی دقیق، تلاش مستمر و هماهنگی بین بخش های مختلف اداره کل می باشد که زمینه را برای اجرای موثر طرح های توسعه ای فراهم کرده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان اظهار کرد: با ادامه این روند و تداوم حمایت ها، امیدواریم شاهد تسریع در اجرای پروژه های مرمتی، توسعه فضاها و زیرساخت های گردشگری، حفظ و صیانت از آثار تاریخی و در نهایت، رونق اقتصادی در استان باشیم.

طالب نیا با قدردانی از پیگیری های صورت گرفته در سطح ملی و استانی برای تامین و تخصیص اعتبارات، ابراز خرسندی کرد که این موفقیت الگویی برای برنامه ریزی های آتی در سایر بخش ها نیز باشد.

