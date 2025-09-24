۱۰۰ درصد اعتبارات عمرانی اداره کل میراث فرهنگی کردستان جذب شد

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا با اشاره به اهمیت بهره برداری کامل از اعتبارات تخصیصی برای پیشبرد پروژه های عمرانی و مرمتی، گفت: استان کردستان با ظرفیت های بالقوه فرهنگی، تاریخی و گردشگری نیازمند توجه ویژه و جذب حداکثری منابع مالی برای حفظ و احیای میراث فرهنگی، بهبود زیرساخت ها و ارتقای کیفیت تجربه گردشگران است.

وی با بیان اینکه تخصیص به موقع و استفاده بهینه از منابع مالی، نقش مهمی در تسریع روند اجرای پروژه های عمرانی ایفا می کند، افزود: جذب صددرصدی اعتبارات عمرانی در سال جاری، نتیجه برنامه ریزی دقیق، تلاش مستمر و هماهنگی بین بخش های مختلف اداره کل می باشد که زمینه را برای اجرای موثر طرح های توسعه ای فراهم کرده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان اظهار کرد: با ادامه این روند و تداوم حمایت ها، امیدواریم شاهد تسریع در اجرای پروژه های مرمتی، توسعه فضاها و زیرساخت های گردشگری، حفظ و صیانت از آثار تاریخی و در نهایت، رونق اقتصادی در استان باشیم.

طالب نیا با قدردانی از پیگیری های صورت گرفته در سطح ملی و استانی برای تامین و تخصیص اعتبارات، ابراز خرسندی کرد که این موفقیت الگویی برای برنامه ریزی های آتی در سایر بخش ها نیز باشد.