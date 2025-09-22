اگر نخبگان نتواند برای احیای دریاچه کاری بکند، باید پرونده آن را ببندیم

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه استانی کارگروه ملی نجات درباره طرح‌های مطرح شده برای احیای دریاچه ارومیه گفت: دکتر پزشکیان اعلام کرده‌اند مشکلی برای اعتبار طرح‌ها نداریم، اما این طرح‌ها حتماً باید از سوی مراکز علمی و دانشگاهی برای اجرا تأیید شود.

او همچنین با اشاره به ترکیب و ظرفیت کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، افزود: اگر این جمع نخبه و فرهیخته نتواند برای احیای دریاچه کاری بکند، باید پرونده آن را ببندیم؛ چراکه دیگر فرصت اشتباه نداریم.

رحمانی در ادامه با اشاره به برخی حواشی‌ها درباره دریاچه ارومیه، خاطرنشان کرد: الان زمان آن نیست که دنبال متهم بگردیم و باید با همت جمعی کاری برای نجات دریاچه ارومیه بکنیم و از فضاسازی‌های روانی و تخریب همدیگر پرهیز شود.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه افزود: همزمان با اجرای طرح‌های احیاء و انتقال آب از کانی‌سیب به دریاچه ارومیه، در تلاش برای ایجاد درآمدهای جایگزین برای کشاورزان و ساکنان محلی هستیم و در این ارتباط طرح جامع رویه‌های تجارت مرزی و تجارت کولبری در فاز عملیاتی قرار گرفته است.

رحمانی همچنین اضافه کرد: بارها درباره علت خشک شدن دریاچه ارومیه صحبت و اظهارنظر شده و الان باید همه پای‌کار بیایند و فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی عمل کنند.

در این جلسه بر استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و نیز همت جمعی اعم از مراکز علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی و مشارکت همه ذینفعان در اجرای طرح‌های احیای دریاچه ارومیه تاکید شد.

شرکت‌کنندگان در این جلسه که ترکیبی از روسای دانشگاه‌های تبریز، ارومیه، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی و نیز گروه‌های فعال اجتماعی در حوضه دریاچه ارومیه بودند، دیدگاه و ایده‌های جدید خود را برای احیای دریاچه ارومیه بیان کردند و اعلام شد که کارگروه در حال رایزنی با سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان فائو برای احیای دریاچه است.

دانشگاه‌های تبریز و ارومیه به‌عنوان بزرگترین بازوی فنی و علمی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، در این جلسه آمادگی خود را برای بررسی و بازبینی طرح‌های احیای دریاچه اعلام کردند و استاندار آذربایجان‌غربی در این ارتباط از آنان خواست فرایند بررسی طرح‌های ارائه شده تسریع شود.

به گزارش کردپرس، ناسا شهریور ماه ١٤٠٤ تصویری با عنوان محو شدن دریاچه ارومیه منتشر کرد که در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است و دریاچه از نقشه جهان حذف شده است/.