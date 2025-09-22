منطقه آزاد ماکو به یاری کلان شهر ارومیه آمد!

به گزارش کردپرس، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، در حاشیه امضای این تفاهم نامه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی منطقه آزاد برای واردات خودروهای خدماتی و عمومی اظهار داشت: آماده‌ایم کل ناوگان حمل و نقل عمومی استان را با پلاک منطقه آزاد نوسازی کنیم و با استفاده از این ظرفیت، خدمات شهری را ارتقا دهیم.

شهردار ارومیه نیز با اشاره به فرسودگی ماشین‌آلات موجود شهرداری، گفت: با حمایت استاندار محترم و همکاری منطقه آزاد ماکو، نوسازی ناوگان به زودی آغاز می‌شود و امیدواریم با این اقدام، کیفیت و سطح خدمات به شهروندان افزایش یابد.

او ادامه داد: این تفاهم‌نامه، علاوه بر نوسازی ناوگان، بهینه‌سازی تجهیزات و استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد برای ارتقای خدمات شهری را هدف قرار داده و نویدبخش تحولی گسترده در حوزه خدمات شهری ارومیه است.

گفتنی است؛ سال گذشته در پی بارش برف در ارومیه کار را به جایی رسید که به اصطلاح کلان شهر ارومیه در کمبود ماشین آلات برفروبی با تعطیلی کامل مدارس، دانشگاه ها و ادارات روبه رو شود و استاندار هم از مردم خواست تا حدممکن در سطح شهر و جاده‌ها تردد نکنند.

در همین راستا. شهین جهانگیری نماینده ارومیه در مجلس از فرسودگی ماشین آلات راهداری زمستانی در برف‌روبی های اخیر محورهای مواصلاتی استان آذربایجان غربی و ارومیه انتقاد کرده بود.

علاوه بر این ناوگان حمل و نقل عمومی شهری ارومیه نیز بسیار فرسوده است و شهرداری ارومیه که ادعای کلان شهری را یدک می کشد تا کنون نتوانسته این مشکل را حل کند/.