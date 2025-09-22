نوری مالکی: تأخیر در انتخابات تهدیدی بزرگ برای عراق است

به گزارش کردپرس، نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون هشدار داد که اگر انتخابات پارلمان در موعد مقرر برگزار نشود، خطری بزرگ کشور را تهدید خواهد کرد.

مالکی در سخنرانی خود در کنفرانس «جوانان و انتخابات» گفت: صندوق‌های رأی، دروازه‌ای در برابر دیکتاتوری، نژادپرستی، فرقه‌گرایی و انحرافات هستند و این رأی مردم است که تعیین می‌کند دولت کنونی باقی بماند یا تغییر کند.

او با اشاره به فشار برخی جریان‌های سیاسی برای به‌تعویق‌انداختن انتخابات تأکید کرد: انتخابات تنها راه مشروع تشکیل دولت و پارلمان است و در قانون اساسی هیچ چیزی تحت عنوان «دولت انتقالی» وجود ندارد.

