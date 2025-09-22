اقتصاد سقز در تنگنای ظرفیت های بالقوه و غیبت زیرساخت ها/تجارت مرزی باید رونق داده شود

فرهاد سهرابی در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، در تحلیل مشکلات و چالش های فراروی تجارت و صنعت سقز، مهم ترین مشکلات را فرایند طولانی و پیچیده صدور مجوزهای تجاری و صنعتی، نبود گمرک و پایانه صادراتی، تحمیل هزینه و زمان مضاعف به تجار، مشکلات ثبت سفارش و عدم هماهنگی میان دستگاه های مرتبط عنوان کرد.

وی همچنین به محدودیت در دسترسی به بازارهای هدف، بی ثباتی نرخ ارز، تعطیلی طولانی مدت بازارچه مرزی سیف سقز و حذف نام شهرستان از طرح منطقه آزاد تجاری کردستان اشاره کرد و ضعف زیرساخت های تجارت الکترونیک و کمبود آموزش های تخصصی را از دیگر چالش ها دانست.

موانع اجرایی قانون تسهیل تجارت مرزنشینان

سهرابی درباره قانون تسهیل تجارت مرزنشینان، گفت: این قانون با هدف ارتقای رفاه مرزنشینان، کاهش تجارت غیررسمی، ایجاد اشتغال و تقویت روابط تجاری فرامرزی تدوین شده است.

وی افزود: در سقز به دلیل برخی ناهماهنگی ها و نبود زیرساخت های مناسب، اجرای قانون با دشواری مواجه شده و جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفری واجد شرایط، هنوز از مزایای طرح بهره مند نشده اند.

سهرابی تأکید کرد که بهره برداری واقعی از این فرصت نیازمند اراده و نظارت جدی، ایجاد زیرساخت های مناسب و شفافیت در تخصیص سهمیه ها است.

راه اندازی گمرک در مراحل نهایی

وی از اقدامات انجام شده برای ایجاد پایانه گمرکی سقز خبر داد و ادامه داد: با همکاری بخش خصوصی و در شرایط محدودیت های اعتباری، ساختمان باسکول، محوطه سازی، سوله، سردخانه و اجرای فیبر نوری برای پایانه گمرکی احداث شده و منتظر تأیید نهایی و استقرار سیستم سازمانی توسط گمرک برای آغاز به کار آن هستند.

ظرفیت های راهبردی سقز برای توسعه و سرمایه گذاری

سهرابی با بیان اینکه توسعه پایدار نیازمند هم افزایی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است، اظهار کرد: سقز به دلیل موقعیت استراتژیک، ظرفیت های انسانی، کشاورزی، مرزی، زیرساخت های ارتباطی و فرودگاه، توان تبدیل شدن به یک مرکز ترانزیتی و صادراتی منطقه ای را دارد.

وی تحقق این اهداف را منوط به حمایت دستگاه های مرتبط، داشتن چشم انداز و برنامه عملیاتی، اختصاص اعتبارات لازم و رفع موانع ساختاری دانست.

الحاق به منطقه آزاد و بازگشایی بازارچه مرزی

عضو اتاق بازرگانی بر ضرورت بازگشایی بازارچه مرزی سیف و احیای جایگاه سقز در منطقه آزاد تجاری کردستان تأکید کرد و افزود: این اقدامات می تواند موتور محرک اقتصاد منطقه باشد و از مسئولان خواست موضوع در سفر رئیس جمهور به استان مورد بررسی قرار گیرد.

پایانه صادراتی و مقابله با خام فروشی محصولات کشاورزی

سهرابی همچنین به مشکلات خام فروشی محصولات باغی و کشاورزی اشاره کرد و گفت: ایجاد پایانه صادراتی، صنایع تبدیلی و مراکز مجهز خرید می تواند به رونق اقتصادی پایدار و افزایش ارزش افزوده کمک کند.

وی بر لزوم حمایت دستگاه های مرتبط و مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد.

عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: ایجاد اشتغال پایدار مستلزم حمایت از زنجیره ارزش تولید صادرات محور است و انتظار می رود مسئولان و نمایندگان نگاه ویژه ای به طرح های دارای زنجیره ارزش برای ایجاد اشتغال مولد و محرک اقتصادی - اجتماعی داشته باشند.