٥ و نیم همت پرونده کیفری فرار مالیاتی در آذربایجان غربی وجود دارد

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی تاکید کرد: باید در وصول مالیات‌ها بر کسانی تمرکز شود که فرار مالیاتی دارند و به واحدهای تولیدی با نگاه تسهیل‌گری توجه شود.

او افزود: بیش از ۵ و نیم همت پرونده کیفری فرار مالیاتی در استان وجود دارد که غالبا کسانی هستند که فعالیت اقتصادی ناسالم دارند و بیشتر رویکرد دلالی دارند که باید مورد توجه جدی مسئولان گمرکی قرار گیرد.

عتباتی ادامه داد: سال گذشته بالای ۹ همت از گمرکات استان درآمد کسب شده که باید قسمتی از این درآمدها بر تجهیز گمرکات خصوصا دستگاه‌های ایکس ری هزینه شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی همچنین به نگاه ویژه دستگاه قضایی استان به گمرکات استان اشاره و گفت یکی از برنامه‌های مستمر دستگاه قضایی استان ارزیابی و نظارت بر گمرکات استان خصوصا گمرک بازرگان هست که در این خصوص هم توسط یک قاضی ویژه و هم توسط مدیریت دادگستری استان نظارت‌ها دائمی هستند تا در روند تبادلات تجاری کشور اخلالی ایجاد نشود.

در این جلسه موضوع تفویض اختیار تام به اداره کل امور مالیاتی استان برای تقسیم بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش و تجهیز گمرکات استان به دستگاه آشکار ساز یا ایکس ری مورد بررسی قرار گرفت.