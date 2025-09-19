به گزارش کردپرس، کامران علی، مدیر بخش آموزش کُردی در کرکوک، روز پنجشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ در گفتوگو با شبکه روداو اعلام کرد: «از سال ۲۰۱۴ تاکنون نه مدرسهای جدید ساخته شده و نه مدرسهای نوسازی شده است. بیش از ۱۰۰ مدرسه نیاز فوری به بازسازی دارند و چند مدرسه نیز به طور کامل تعطیل شدهاند.»
او افزود: «پس از رویدادهای ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷، دولت عراق عملاً آموزش کُردی در مناطق مورد مناقشه را به حاشیه رانده است.»
به گفته کامران علی، بیش از پنج یا شش مدرسه به دلیل نبود دانشآموز تعطیل شدهاند و باید دوباره بازسازی و فعال شوند. همچنین بیش از ۱۰۰ مدرسه آموزش کُردی در کرکوک نیاز به نوسازی دارند و ۴۰ مدرسه سهشیفته و چند مدرسه چهارشیفته در این استان فعالیت میکنند.
به دلیل کمبود فضای آموزشی و تعطیلی تعدادی از مدارس قدیمی، بخشی از دانشآموزان کرکوک در کانکسها درس میخوانند. مدیر آموزش کُردی تصریح کرد: «اکنون با تصمیم هیئت وزیران، کانکسها نیز جمعآوری شدهاند که این موضوع مشکلات بزرگی برای ما ایجاد کرده است.»
او با وجود تمام این مشکلات، تأکید کرد: «امسال نزدیک به ۸۵۰ دانشآموز از آموزش عربی به آموزش کُردی منتقل شدهاند.» همچنین بیش از ۸ هزار دانشآموز در مقطع اول ابتدایی ثبتنام کردهاند که در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.
طبق برنامه، زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در ۲۱ سپتامبر به صدا درمیآید. در استان کرکوک بیش از ۱۰۰ هزار دانشآموز در ۵۵۷ مدرسه آموزش کُردی مشغول به تحصیل هستند و بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ معلم تدریس آنان را برعهده دارند.
