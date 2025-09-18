شورای اروپا: ترکیه باید برای اجرای «حق امید» اوجالان و دیگر زندانیان سیاسی فوراً اقدام کند

به گزارش کردپرس، کمیته وزیران شورای اروپا (AK BK) در تصمیم موقت خود درباره پرونده موسوم به «گروه گوربان» که شامل عبدالله اوجالان، امین گوربان، جیوان بولتان و حیاتی کایتان می‌شود، ترکیه را به انجام فوری اقدامات قانونی برای تضمین «حق امید» زندانیان فراخواند. این تصمیم پس از نشست حقوق بشری کمیته در تاریخ ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر اعلام شد.

در این تصمیم تأکید شده است که برای اجرای آرای مربوط به گروه گوربان، باید چارچوبی قانونی ایجاد شود که امکان بازبینی احکام حبس ابد پس از گذشت ۲۵ سال از صدور حکم را فراهم کند؛ امری که بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل ضروری دانسته می‌شود. کمیته با اشاره به تجربه کشورهای دیگر، ترکیه را تشویق کرد که از این نمونه‌ها برای ایجاد سازوکار بازبینی الهام بگیرد.

کمیته وزیران همچنین خاطرنشان کرد که این اقدامات نباید محدود به اصلاحات در چارچوب «برنامه اقدام حقوق بشر» باشد، بلکه باید شامل استفاده از ظرفیت‌های پارلمان نیز شود. به‌ویژه بر استفاده از «کمیسیون ملی همبستگی، برادری و دموکراسی» ـ که اخیراً تشکیل شده و اختیار ارائه پیشنهاد اصلاحات قانونی به مجلس را دارد ـ تأکید شد. در تصمیم کمیته همچنین یادآوری شده که لوایح مرتبط پیش‌تر به مجلس ارائه شده و اکنون باید تصویب شوند.

این نهاد اروپایی با ابراز تأسف از اینکه ترکیه تاکنون تدابیر کافی برای اجرای احکام اتخاذ نکرده است، از مقامات خواست در کوتاه‌ترین زمان ممکن گام‌های عملی بردارند. در عین حال مقرر شد که دولت ترکیه تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ گزارشی از اقدامات خود در زمینه اجرای این تصمیمات به شورای اروپا ارائه کند.