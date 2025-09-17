به گزارش کرد پرس، رضا طوسی، مدیرکل کمیته امداد کردستان، در مراسم افتتاح این پویش در میدان آزادی سنندج، گفت: جشن عاطفه‌ها با شعار «مهر همدلی» با هدف ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری در چهار مرحله برگزار می‌شود.

وی افزود: مرحله نخست هفته گذشته در مصلی‌های نماز جمعه، مرحله دوم با نواخته شدن زنگ عاطفه‌ها در مدارس، مرحله سوم در هفتم مهرماه با جمع‌آوری کمک‌های دانش‌آموزی و مرحله چهارم امروز با استقرار پایگاه‌ها در میادین اصلی شهرها اجرا می‌شود.

به گفته طوسی، مردم می‌توانند کمک‌های خود را از طریق ادارات، مراکز نیکوکاری، پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۸۷، شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۹۶-۷۷۴۳ و کد دستوری #۰۸۷۸۸۷۷ اهدا کنند.

مدیرکل کمیته امداد کردستان یادآور شد: هم‌اکنون ۷۹ هزار خانوار و ۲۵ هزار دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد قرار دارند که ۵۱ درصد آنان دختر و ۴۹ درصد پسر هستند.

وی افزود: کمک‌ها ابتدا به دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد تخصیص داده می‌شود و مازاد آن به سایر گروه‌های نیازمند می‌رسد.