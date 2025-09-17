به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در نخستین نشست مشترک با سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی استان، بر ضرورت پاسداری از آثار تاریخی و فرهنگی تاکید کرد و با بیان اینکه بهترین راه همراهی مردم افزایش سطح آگاهی و آموزش است، گفت: شهروندان باید نسبت به اهمیت میراثفرهنگی آگاه شوند تا بتوانند در این مسیر همراهی موثرتری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه توجه به فرهنگ و انتقال آن به نسلهای آینده وظیفهای مشترک میان همه دستگاهها و مردم است، افزود: نیروی انتظامی آماده هرگونه همکاری برای تحقق این هدف است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان هم در این دیدار با قدردانی از همکاری نیروی انتظامی، اظهار کرد: بخش عمده حفاریهای غیرمجاز در استان در ساعات شب انجام میشود که مقابله با آن نیازمند افزایش گشتهای مشترک است.
پویا طالبنیا با بیان اینکه همکاریهای اخیر نیروی انتظامی در این زمینه شایسته تقدیر است و امیدواریم این تعامل بیش از پیش گسترش یابد، ادامه داد: در ایام پیک سفر، گشتهای حفاظتی باید به صورت مستمر انجام شود تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه برگزاری دورههای آموزشی برای آشنایی مردم با اهمیت آثار تاریخی در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: آموزش کودکان بهعنوان همیاران میراثفرهنگی از برنامههای جدی این ادارهکل است، چرا که انتقال این فرهنگ به نسل آینده میتواند ضامن پایداری حفاظت از آثار تاریخی باشد.
