امام جمعه ایلام: به عنوان کُرد ایلامی باید فرهنگ و هویت خود را حفظ کنیم

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حجتالاسلام والمسلمین الله نور کریمی تبار به اهمیت حفظ هویت فرهنگی مردم ایلام پرداخت و اظهار داشت: در بحث شورای فرهنگ عمومی و کارگروههای مختلف، باید روی موضوع جوانی جمعیت و تقویت هویت فرهنگی ایلامیها کار شود. ما بهعنوان کرد ایلامی باید هویت، آداب، رسوم، زبان و لباس خود را حفظ کنیم. این نیازمند کار علمی و فرهنگی با مشارکت نخبگان است.
وی افزود: در برخی مراسمها لباس کردی میپوشیم، اما در خیابان حاضر نیستیم آن را بپوشیم. اگر این لباس و فرهنگ برای ما ارزش دارد، باید آن را تعریف، تبیین و پاسداری کنیم.
امام جمعه ایلام همچنین با انتقاد از ساختوسازهای غیرمجاز، گسترش ناهنجاریهای اجتماعی، ضعف نظارت دستگاهها و بیتوجهی به هویت فرهنگی مردم ایلام، خواستار اصلاحات فوری و اقدام عملی نهادهای مسئول شد.
کریمیتبار با اشاره به مشکلات ساختوسازهای غیرمجاز در استان، گفت: صدور مجوز برای ساختمانهای چندطبقه در کوچههای باریک، خیانت به نسلهای آینده است. در صورت وقوع زلزله، این ساختوسازها میتواند فاجعهبار باشد. کمیسیون ماده ۵ باید پاسخگو باشد که چرا نظارت کافی صورت نمیگیرد.
وی همچنین خواستار نظارت دقیق بر عملکرد دستگاهها شد و افزود: هر دستگاهی که مسئولیتی دارد باید در جلسات ستاد پاسخگو باشد. اگر توان انجام وظایف را ندارد، باید کمک شود یا جایگزین معرفی گردد.
امام جمعه ایلام تأکید کرد: آبروی استان و نظام اسلامی در گرو عملکرد درست مسئولان است. باید با جدیت و دلسوزی، مشکلات را پیگیری و برای حل آنها اقدام کرد.
وی با اشاره به تغییر کاربری خانههای ویلایی به آپارتمانهای فاقد استانداردهای شهری گفت: خانههای ۳۰۰ متری ویلایی تبدیل شدهاند به آپارتمانهایی بدون حیاط، بدون فضای تنفس. حتی پارکینگها را به فضای مسکونی تبدیل میکنند و خودروها به خیابانها میآیند. این تازه آغاز ساختوسازهای جدید در بافت قدیمی است.
امام جمعه ایلام با انتقاد از عملکرد شهرداری و نظام مهندسی افزود: ناظرین باید نظارت کنند و وظایف خود را بهدرستی انجام دهند. در خیابانی که راه میرویم، کل پیادهرو اشغال شده و شهروند نمیتواند عبور کند. آیا این حق شهروندی رعایت شده؟
وی با اشاره به ناتوانی در کنترل ناهنجاریهای اجتماعی اظهار داشت: کل حاکمیت در مرکز استان نمیتواند دو دستفروش را که حق شهروند را گرفتهاند، کنترل کند؟ معتادی که وسط خیابان تجاهر به مصرف مواد میکند، عربدهکشی و قمهکشی میشود، مزاحمت ایجاد میشود، اینها باید جمع شوند.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار با تأکید بر لزوم نظارت جدی بر کافهها و مراکز تجمع، گفت: باید نظارت جدیتری صورت گیرد و در مواردی که خلاف ضوابط صنفی عمل میشود، قانون اعمال شود. باید مشخص شود چه کسی مجوز داده است.
وی با انتقاد از کلیگویی در جلسات، خواستار پیگیری مصداقی و اولویتبندی موضوعات شد و افزود: جلسه نباید کل گویی باشد. باید مشخص کنیم اولویت کار چیست. نهایتاً دو موضوع در هر جلسه بررسی شود. اگر خلا قانونی وجود دارد، با حضور دستگاه قضا و سایر نهادها راهکار ارائه شود.
امام جمعه ایلام با اشاره به ناکارآمدی برخی قوانین، گفت: وقتی خود قانون موجب نقض قانون شود، باید بازنگری شود. جریمهای که بازدارنده نیست، طرف را جریتر میکند. شاید بتوان از ظرفیت شورای تأمین بهصورت موقت استفاده کرد تا اقدامی اجرایی صورت گیرد.
نظر شما