دعوت قایقران کردستانی به اردوی تیم ملی روئینگ بزرگسالان

به گزارش کرد پرس، دهمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی روئینگ رده های سنی جوانان زیر ۲۳ سال و بزرگسالان از ۱۲ شهریورماه به میزبانی شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی آغاز شده و تا یکم مهرماه ادامه خواهد داشت.

این اردو با هدف ارتقای سطح آمادگی ملی پوشان برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در ژاپن برگزار می شود و ۱۰ قایقران از سراسر کشور در دو رده جوانان و بزرگسالان در آن حضور دارند.

در این میان، آروین دیانتی به عنوان نماینده استان کردستان با دعوت سرمربی تیم ملی به جمع ورزشکاران این مرحله از اردو اضافه شد و تمرینات خود را در کنار دیگر ملی پوشان آغاز کرد.

حضور این ورزشکار کردستانی در ترکیب تیم ملی، امیدواری ها را برای درخشش روئینگ ایران در میادین پیش رو افزایش داده است.