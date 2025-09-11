دعوت کبدی کار کردستانی به اردوی تیم ملی جوانان ایران

به گزارش کرد پرس، هفتمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی جوانان ایران، با هدف حضور قدرتمند در سومین دوره بازی های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در بحرین، از ۱۹ تا ۳۰ شهریورماه به میزبانی تهران و در مجموعه ورزشی بعثت برگزار می شود.

در این مرحله ۱۹ بازیکن از سراسر کشور حضور خواهند داشت تا زیر نظر کادر فنی به مرور برنامه های تاکتیکی و آمادگی جسمانی بپردازند.

بازی های آسیایی جوانان بحرین در مهر و آبان سال جاری برگزار خواهد شد و تیم ملی کبدی ایران یکی از امیدهای اصلی برای کسب مدال در این رقابت ها به شمار می رود.