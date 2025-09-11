به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت و درمان و استانداری آذربایجانغربی، با اشاره به وضعیت حوزه سلامت و بهداشت استان، افزود: در حال حاضر آذربایجانغربی به تعداد قابل توجهی تخت جدید بیمارستانی نیاز دارد و تأمین این ظرفیت مستلزم تخصیص اعتبارات ملی و حمایتهای ویژه دولت است.
او در ادامه با بیان موقعیت جغرافیایی خاص استان، خاطرنشان کرد: آذربایجانغربی با سه کشور هممرز است و همین ویژگی میتواند این استان را به یکی از فرصتهای مهم کشور در حوزه روابط بینالمللی و تجارت فرامرزی تبدیل کند.
استاندار آذربایجانغربی از ایجاد دو مرز جدید در شهرستانهای چالدران و کوزهرش سلماس در آینده نزدیک و افزایش ظرفیتهای مرزی استان نیز خبر داده و افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین ملی و توجه بیشتر به مرزهای استان، مسیر توسعه تجاری و اقتصادی آذربایجانغربی را هموارتر کنند.
رحمانی همچنین با اشاره به زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه سرمایهگذاری، اضافه کرد: در حال آمادهسازی زمینههای لازم برای جذب سرمایه در آذربایجانغربی هستیم.
او در پایان با بیان اینکه بخش مهمی از این آمادگی، بهبود راههای مواصلاتی بهویژه مسیرهای منتهی به مرزهاست، افزود: اگرچه هزینههای زیادی در این بخش وجود دارد، اما تلاش میکنیم با جذب اعتبارات لازم، زیرساختهای توسعهای استان تکمیل شود.
بررسی زیرساختهای بهداشتی و درمانی شمال آذربایجانغربی، پیگیری روند تکمیل و تجهیز مراکز درمانی، ارزیابی نیازهای حوزه سلامت، برنامهریزی برای ارتقای خدمات در این منطقه مرزی، از اهداف سفر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به استان است.
